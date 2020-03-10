10.03.2020 | 15:43

Поправку об обнулении президентских сроков официально внесли в Госдуму, сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

Ранее руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о поддержке инициативы об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Соответствующее предложение озвучила депутат Валентина Терешкова.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления Путин напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово «подряд».