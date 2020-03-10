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В стране и мире | Поправку о президентских сроках внесли в Госдуму

10.03.2020|15:43
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Поправку об обнулении президентских сроков официально внесли в Госдуму, сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

Ранее руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов сообщил о поддержке инициативы об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Соответствующее предложение озвучила депутат Валентина Терешкова.

Конституционные изменения были анонсированы президентом Владимиром Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления Путин напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово «подряд».

Источник — lenta.ru
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Гость|10.03.2020 16:01|

Шах и мат:-)

Гость|10.03.2020 16:02|

Буду жить вечно !!! Пока идёт все нормально!!!

Гость|10.03.2020 16:06|

Предложение Терешковой преступное. Никаких обнулений!

Гость|10.03.2020 16:18|

Шапка Мономаха у нас есть? Есть. Вот её и надо использовать.

Гость|10.03.2020 16:20|

Вон оно что. А я-то думал: с какой же завуалированной целью вносятся поправки?

Банально подождали, чтобы народ дозрел к принятию основного решения.

Гость|10.03.2020 16:22|

Боты Навального появились

Гость|10.03.2020 16:23|

Гость писал(a):

Предложение Терешковой преступное. Никаких обнулений!

Надо, Федя, надо. Ибо нет достойных вокруг, одна пьянь.

Гость|10.03.2020 16:28|

Если Конституционный суд даст положительное заключение по поправке депутата Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков, Путин не против ее принятия.

«Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой об “обнулении” президентских сроков), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов», — сказал он.

«Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут “да” в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года», — подчеркнул он. .

«В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона — Конституции», — отметил президент.

Гость|10.03.2020 16:29|

КС даст такое заключение. Кто хочет поспорить со мной на бутылочку Хеннесси"?

Гость|10.03.2020 16:39|

Боты Навального появились.

Ты мудила с однообразными комментариями.

Имя: Гость
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