10.03.2020 | 12:04

Рабочая группа скорректирует конституционную поправку о детях, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента во вторник, 10 марта.

В частности, речь идет о формулировке «дети являются важнейшим достоянием РФ», уточнил депутат. «Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения», - пояснил парламентарий.

По его словам, после обсуждений было принято решение указать, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Крашенинников отметил, что в таком виде поправка будет соответствовать ценностным ориентирам российского общества.

25 февраля сообщалось, что детей в основном законе хотят назвать важнейшим достоянием страны. Так, в третью главу Конституции предлагается ввести новую статью, в которой будет прописано, что государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, которые остались без попечения родителей.

Конституционные изменения анонсировал президент Владимир Путин в середине января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.