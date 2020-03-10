Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|13:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  82.05  |  $  72.25

В стране и мире | Конституционную поправку о детях скорректируют

10.03.2020|12:04
Печать

Рабочая группа скорректирует конституционную поправку о детях, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента во вторник, 10 марта.

В частности, речь идет о формулировке «дети являются важнейшим достоянием РФ», уточнил депутат. «Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения», - пояснил парламентарий.

По его словам, после обсуждений было принято решение указать, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Крашенинников отметил, что в таком виде поправка будет соответствовать ценностным ориентирам российского общества.

25 февраля сообщалось, что детей в основном законе хотят назвать важнейшим достоянием страны. Так, в третью главу Конституции предлагается ввести новую статью, в которой будет прописано, что государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, которые остались без попечения родителей.

Конституционные изменения анонсировал президент Владимир Путин в середине января. Голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте