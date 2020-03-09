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В стране и мире | У российской стюардессы заподозрили коронавирус

09.03.2020|14:32
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Стюардессу российской авиакомпании S7 госпитализировали для сдачи анализов из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Бортпроводница 8 марта обратилась за медицинской помощью из-за высокой температуры, ее поместили в инфекционную больницу. Как рассказали в S7, члены экипажа в связи с распространением смертельного вируса прошли инструктаж по действиям в случае плохого самочувствия, а также при обнаружении на рейсе пассажиров с симптомами новой инфекции.

Накануне, 8 марта, оперативный штаб по предупреждению распространения вируса сообщил о выявлении трех новых случаях заражения коронавирусом. Заболевшие обнаружены в Белгородской, Калининградской и Московской областях. Все они в последние две недели посещали Италию, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции.

6-7 марта в России выявили 11 новых заболевших, шесть из них — в Москве и Подмосковье.

Как рассказал глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. По его словам, если сейчас весь мир борется с экспортом коронавируса из Китая, то в будущем ситуация может измениться — и власти страны станут бороться уже с импортом заболевания на ее территорию.

Источник — lenta.ru
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