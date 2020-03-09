09.03.2020 | 11:28

Российский рубль продолжил падение: курс евро на рынке Forex превысил 85 рублей, доллар — 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишут РИА Новости.

С утра понедельника, 9 марта, стоимость эталонного сорта марки Brent обрушилась почти на треть. По состоянию на 9:20 по московскому времени она составляет 33,30 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи.

На фоне этого рубль обрушился, однако Центробанк начал бороться с этим.

В Минфине заявили, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы покрыть потери российского бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.

Нефтяные котировки обрушились после выхода России из сделки ОПЕК+.