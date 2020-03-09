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В стране и мире | Рубль продолжил падение

09.03.2020|11:28
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Российский рубль продолжил падение: курс евро на рынке Forex превысил 85 рублей, доллар — 74 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишут РИА Новости.

С утра понедельника, 9 марта, стоимость эталонного сорта марки Brent обрушилась почти на треть. По состоянию на 9:20 по московскому времени она составляет 33,30 доллара за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи.

На фоне этого рубль обрушился, однако Центробанк начал бороться с этим.

В Минфине заявили, что ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно, чтобы покрыть потери российского бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель на протяжении 6-10 лет.

Нефтяные котировки обрушились после выхода России из сделки ОПЕК+.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.03.2020 11:35|

Как начал Центробанк бороться с этим, а журналюги?

Он, Центробанк заявил,что не будет покупать валюту,а это значит,что он,доллар,еще может сильно вырасти!

У нас,в России,парадоксальная ситуация:чем лучше государству,тем хуже его гражданам.

Гость|09.03.2020 11:47|

Курс доллара на международном рынке Forex вырос на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей.

Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей (+10% к уровню закрытия предыдущей сессии), свидетельствуют данные торговой площадки.

Гость|09.03.2020 11:50|

Президент, может хватит разваливать экономику?

Нет мозгов - уходи, слишком дорого твоя глупость стране обходится.

Гость|09.03.2020 11:53|

Рубль будет ежедневно обесцениваться. Пора давно понять, что с такими законами экономика работать не может.

Ну не умеют власти работать. Дорогая нефть для них плохо. Дешёвая нефть- плохо. Холодная зима плохо. Тёплая- тоже.

Одна из причин- отсутствие конкуренции на политическом поле, присутствие коррупции.

Наши власти умеют только отнимать и распиливать. С таким умением им давно пора на лесопилку по этапу. Пусть там пилят, сибирский лес.

Гость|09.03.2020 11:54|

Ну что..... ) доигрался.....предводитель уездных каманчей.....

Гость|09.03.2020 11:56|

Америкосы красавцы! Не надо ядерных оружий вирус и арабы под ними ходят, что хотят то и творят.

Гость|09.03.2020 11:56|

Бежим голосовать за изменения Конституции?

Гость|09.03.2020 11:57|

Тут вот в прессе пишут дескать новая жена путина удивила всю страну...... ) так может быть это она с курсом напакостила - а путин хороший.....он как всегда ничего не знал.....

Гость|09.03.2020 11:58|

По РБК сообщили , даже если ниже будет, на 6 лет безбедной жизни хватит у них запасов. Главное до 22 апреля дотянуть, день простоять и ночь продержаться.

Гость|09.03.2020 11:59|

09.03.2020 11:58|

По РБК сообщили , даже если ниже будет, на 6 лет безбедной жизни хватит у них запасов.

У них да, хватит и больше. А нас доить будут в 6 раз больше.

Гость|09.03.2020 12:00|

Купиде скорее билет господА

на поезд нескорый "москва-никуда"

проедьтесь по этой бескрайней стране

и сами увидите.....задницу в фекалиях.....

Гость|09.03.2020 12:01|

дожмут пиндосы рашку...за понты надо платить!

Гость|09.03.2020 12:01|

Гость писал(a):

Америкосы красавцы! Не надо ядерных оружий вирус и арабы под ними ходят, что хотят то и творят.
Запомни дятел,они СОЮЗНИКИ с взаимовыгодными отношениями.Запомни дятел,там работают только приезжие,а коренное население только молится и деньги считают.И живут они ХОРОШО,от продажи нефти.А как живёшь ты?Сколько стран посмотрел за свою жизнь?Иди носки штопай,дятел.

Гость|09.03.2020 12:04|

Гость писал(a):

и сами увидите.....задницу в фекалиях.....
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Это наверное что то типа уточки да ..... )

в яблочках-с.....

Гость|09.03.2020 12:06|

Странно получается. Если верить патриотам - американцы тупые жирные гамбургероеды а доллар просто ничего не стоящий фантик. Однако эти жирные почему то живут в среднем до 83 лет, получают одни из самых больших зарплат и пенсий в мире, туда отправляют лечится российских детей, а эти тупые вышли на 1 место в мире по добыче газа, нефти, угля, железа, выплавке стали, производству электроэнергии автомобилей - и еще много чего...

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