Сетевое издание|18+|Понедельник|9 мар 2020|14:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

В стране и мире | Названы сроки окончания распространения коронавируса в мире

09.03.2020|11:31
Печать

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом в понедельник, 9 марта, со ссылкой на главу специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня сообщает РИА Новости.

По мнению Наньшаня, если сейчас весь мир борется с экспортом коронавируса из Китая, то в будущем ситуация может измениться — и власти страны станут бороться уже с импортом заболевания на ее территорию.

Ранее 9 марта сообщалось, что полсотни социальных работников погибли во время эпидемии коронавируса в Китае, почти все они — коммунисты.

В марте австралийские ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии. По утверждению специалистов, при катастрофичном развитии событий число погибших в результате пневмонии COVID-19 составит 68 миллионов человек в течение года после вспышки.

При этом жертвами коронавируса в Китае станут более 12 миллионов человек, США и Россия потеряют по одному миллиону граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3825 человек, почти 62 тысячи — излечились.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|09.03.2020 11:54|

Спасибо, успокоили.

Гость|09.03.2020 13:27|

Спасибо, успокоили.

прогноз какой то подозрительно точный... как будто официант заказ по меню разносит...

вот бы ещё сравнить со смертностью от рака, или ДТП, или других каких бяк... тем более умирать в возрасте 80+ (плюс) можно сказать и полезно (для самого носителя данного возраста)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте