09.03.2020 | 11:31

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Об этом в понедельник, 9 марта, со ссылкой на главу специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня сообщает РИА Новости.

По мнению Наньшаня, если сейчас весь мир борется с экспортом коронавируса из Китая, то в будущем ситуация может измениться — и власти страны станут бороться уже с импортом заболевания на ее территорию.

Ранее 9 марта сообщалось, что полсотни социальных работников погибли во время эпидемии коронавируса в Китае, почти все они — коммунисты.

В марте австралийские ученые опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии. По утверждению специалистов, при катастрофичном развитии событий число погибших в результате пневмонии COVID-19 составит 68 миллионов человек в течение года после вспышки.

При этом жертвами коронавируса в Китае станут более 12 миллионов человек, США и Россия потеряют по одному миллиону граждан, в европейских странах число жертв составит сотни тысяч.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 80,7 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 3825 человек, почти 62 тысячи — излечились.