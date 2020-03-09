Сетевое издание|18+|Понедельник|9 мар 2020|14:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

В стране и мире | Инициатор обрушения нефти рекордно пострадал

09.03.2020|13:37
Печать

Котировки акций Saudi Aramco в начале торгов упали на максимально допустимые десять процентов, так что теперь она оценивается рекордно дешево. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии пострадала из-за собственных действий — именно она стала инициатором самого крупного обрушения цен на нефть за последние 20 лет, сообщает РИА Новости.

На IPO, которое состоялось в декабре прошлого года, акции Saudi Aramco продавались по 32 риала (580 рублей) — такая цена сделала компанию самой дорогой в мире. В понедельник, 9 марта, бумаги компании опустились до 27 риалов (489 рублей). Во вторник падение может продолжиться, максимально — на те же десять процентов.

Причиной паники инвесторов стал неожиданный провал переговоров в формате ОПЕК+. Стороны не только не договорились о новом сокращении добычи (предлагались объемы 1,5 миллиона баррелей в сутки), но и не сохранили предыдущие соглашения.

Участники ОПЕК и Россия разошлись в оценке ситуации на нефтяном рынке. В Москве уверены, что сокращение добычи не слишком влияет на ситуацию, так как выпадающие объемы заменяют США. Однако для Саудовской Аравии неудача стала чувствительным ударом, поэтому королевство фактически развязало ценовую войну.

Эр-Рияд предложил своим клиентам в Европе, США и Азии скидки в размере 6-8 долларов — рекордный показатель за последние 20 лет, а также пообещал увеличить добычу на два миллиона баррелей в сутки.

Аналитики Goldman Sachs не исключают, что нефть может уйти на уровень 20 долларов за баррель. По словам экспертов, на данный момент ситуация на рынке хуже, чем в ноябре 2014 года, когда производителям нефти пришлось начать думать о сокращении добычи.

На волне разворачивающейся торговой войны курс рубля начал тестировать многолетние минимумы. В ходе международных торгов (в России торги не идут из-за выходного дня) доллар и евро протестировали уровни 75 и 85 рублей соответственно. Власти России объявили, что прекращают закупки валюты в рамках бюджетного правила. Также Центробанк не исключил дополнительных мер, если ситуацию не удастся стабилизировать.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|09.03.2020 14:05|

Саудиты под Америкосами, как им говорят так и делают.

Гость|09.03.2020 14:08|

Главное без перегибов! :)

Гость|09.03.2020 14:11|

Я хочу Весту купить где-то в июле, интересно, она подорожает?

Гость|09.03.2020 14:13|

Путен опять всех переиграл!

Гость|09.03.2020 14:13|

Подорожает многое, наверняка...

Гость|09.03.2020 14:16|

Гость писал(a):

Подорожает многое, наверняка...
Да, согласен, что-то фигня какая-то в мире творится.

Гость|09.03.2020 14:19|

Росбумаги на Лондонской бирже ложатся штабелями:

Новатэк -27,5%

Лукойл -25,6%

Сбербанк -25,2%

Роснефть -23,5%

Газпром -20,1%

ВТБ -18,4%

НЛМК -17,4%

Газпром нефть -14,5%

Норильский никель -10,5%

Евраз -14,6%

Гость|09.03.2020 14:21|

Гость писал(a):

Росбумаги на Лондонской бирже ложатся штабелями:
А только российские ложатся?

Лежат все!

Гость|09.03.2020 14:25|

А че нам до всех?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте