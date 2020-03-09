09.03.2020 | 13:37

Котировки акций Saudi Aramco в начале торгов упали на максимально допустимые десять процентов, так что теперь она оценивается рекордно дешево. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии пострадала из-за собственных действий — именно она стала инициатором самого крупного обрушения цен на нефть за последние 20 лет, сообщает РИА Новости.

На IPO, которое состоялось в декабре прошлого года, акции Saudi Aramco продавались по 32 риала (580 рублей) — такая цена сделала компанию самой дорогой в мире. В понедельник, 9 марта, бумаги компании опустились до 27 риалов (489 рублей). Во вторник падение может продолжиться, максимально — на те же десять процентов.

Причиной паники инвесторов стал неожиданный провал переговоров в формате ОПЕК+. Стороны не только не договорились о новом сокращении добычи (предлагались объемы 1,5 миллиона баррелей в сутки), но и не сохранили предыдущие соглашения.

Участники ОПЕК и Россия разошлись в оценке ситуации на нефтяном рынке. В Москве уверены, что сокращение добычи не слишком влияет на ситуацию, так как выпадающие объемы заменяют США. Однако для Саудовской Аравии неудача стала чувствительным ударом, поэтому королевство фактически развязало ценовую войну.

Эр-Рияд предложил своим клиентам в Европе, США и Азии скидки в размере 6-8 долларов — рекордный показатель за последние 20 лет, а также пообещал увеличить добычу на два миллиона баррелей в сутки.

Аналитики Goldman Sachs не исключают, что нефть может уйти на уровень 20 долларов за баррель. По словам экспертов, на данный момент ситуация на рынке хуже, чем в ноябре 2014 года, когда производителям нефти пришлось начать думать о сокращении добычи.

На волне разворачивающейся торговой войны курс рубля начал тестировать многолетние минимумы. В ходе международных торгов (в России торги не идут из-за выходного дня) доллар и евро протестировали уровни 75 и 85 рублей соответственно. Власти России объявили, что прекращают закупки валюты в рамках бюджетного правила. Также Центробанк не исключил дополнительных мер, если ситуацию не удастся стабилизировать.