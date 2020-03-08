08.03.2020 | 16:52

В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Заболевшие обнаружены в Белгородской, Калининградской и Московской областях. Все они в последние две недели посещали Италию, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса.

Общее число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 17, отметили в штабе.

6-7 марта в России выявили 11 новых заболевших, шесть из них - в Москве и Подмосковье. О заразившейся женщине из Московской области стало известно еще вечером 7 марта. Трое заболевших находятся в Липецке, по одному - в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все эти люди недавно были в Италии.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,5 тысячи из них - в Китае, более 7 тысяч - в Южной Корее, 6,5 тысячи - в Иране, и почти 6 тысяч - в Италии. В остальных странах заболевших не более тысячи.