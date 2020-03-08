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В стране и мире | В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

08.03.2020|16:52
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В России за последние сутки выявлены три новых случая заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Заболевшие обнаружены в Белгородской, Калининградской и Московской областях. Все они в последние две недели посещали Италию, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения коронавируса.

Общее число зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом достигло 17, отметили в штабе.

6-7 марта в России выявили 11 новых заболевших, шесть из них - в Москве и Подмосковье. О заразившейся женщине из Московской области стало известно еще вечером 7 марта. Трое заболевших находятся в Липецке, по одному - в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все эти люди недавно были в Италии.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,5 тысячи из них - в Китае, более 7 тысяч - в Южной Корее, 6,5 тысячи - в Иране, и почти 6 тысяч - в Италии. В остальных странах заболевших не более тысячи.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.03.2020 17:24|

А что не написали, что протекает в легкой форме? Вы что, так подставлять путена

Гость|08.03.2020 18:23|

Из-за распространения коронавируса Святой престол пошел на беспрецедентные меры и изменил вековым традициям - Папа римский впервые провел воскресную молитву не из окна Апостольского дворца Ватикана, а через видеотрансляцию в Сети.

Гость|08.03.2020 18:55|

Гость писал(a):

Папа римский впервые провел воскресную молитву не из окна Апостольского дворца Ватикана, а через видеотрансляцию в Сети
а чё он как самый грешный грешник прячется? ежели на всё - воля высших фундаментальных сил? не солидно как то при его должности так не доверять своему работодателю

Гость|08.03.2020 19:38|

Не могу отойти от гриппа месяц.Что за хрень?Может у нас коронавирус,а мы и не догадываемся?

Гость|08.03.2020 20:32|

Гость писал(a):

Может у нас коронавирус,а мы и не догадываемся?
Все может быть а к врачам обращался они какой диагноз поставили

Гость|08.03.2020 21:02|

Уважаемые пензенцы! Пожалуйста, следите за своим самочувствием. Не занимайтесь самолечением, это может быть опасно для здоровья. Очень важно отложить поездки за границу! Будьте здоровы.

Имя: Гость
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