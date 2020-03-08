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В стране и мире | Путин предрек обновленной Конституции срок действия до 2070 года

08.03.2020|14:48
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Президент России Владимир Путин предрек обновленной Конституции срок действия до 2070 года. Об этом он сообщил на встрече с представительницами общественности в Иваново, передает РИА Новости.

По его словам, вносимые в Основной закон поправки рассчитаны минимум на 30-50 лет. «Мы выносим поправки в Конституцию, даже не на 5-10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», - объяснил глава государства.

Ранее на встрече с руководителями фракций Госдумы российский лидер заявил, что поправки рассчитаны на 20-50-летнюю перспективу. «Все это в известной степени наше общее достижение - выход на новые возможности. Думаю, что для будущих поколений (...) это должно быть закреплено и должно исполняться и будущими поколениями», - резюмировал президент.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после утверждения главой государства. Датой голосования выбрано 22 апреля. Этот день объявят выходным.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.03.2020 15:05|

Ну ,а ,что ж ,при таком народонаселении можно и до 118 лет про править. Здоровья ,слава Богу, дай Бог каждому.. Так сказать ,не ломанный, не битый ( разве что эти экзерциции на татами и льду)

Гость|08.03.2020 15:10|

penzainform.ru писал(a):

Президент России Владимир Путин предрек обновленной Конституции срок действия до 2070 года. Об этом он сообщил на встрече с представительницами общественности в Иваново, передает РИА Новости.
Он в открытую сказал,что вся эта пурга с типа выборы,формальность.Он всё уже сам решил,отара.

Гость|08.03.2020 15:19|

Тонкий намёк на толстые обстоятельства, теоритически можно, практически тоже . Не переживайте , мы смогем...до 2070, а там увидим, по обстоятельствам.

Гость|08.03.2020 15:21|

А казалось бы как пел когда то Олег Митяев проще простого..... ) ну подумаешь - кинул всего одну бюлетеньку с нужным кандидатом в урну за 500 рэ.....

Затем еще одну......

Ведь от одного голоса все равно ничего не зависит......

правда ? )

Гость|08.03.2020 15:35|

Не будь правым или левым - будь умнее .

Пока границы не закрыли .

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