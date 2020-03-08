Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства и института гражданства в стране. Теперь постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, указано в тексте документа, размещенного на сайте Кремля в субботу, 7 марта.
Согласно предложенным новым условиям, вид на жительство позволит иностранцам в перспективе рассчитывать на получение российского гражданства в общем и упрощенном порядке. Все претенденты обязуются знать русский язык, быть зарегистрированными в государственной информационной системе, проживать на территории России и соблюдать законодательство страны. Также среди основных требований отсутствие опасных заболеваний.
При этом теперь исключается возможность разрешения на временное проживание с возможностью впоследствии получить российский паспорт.
«Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил», - указано в тексте перечня.
В феврале правительство России предложило упростить получение российского гражданства для жителей четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В законопроекте, разрабатываемом кабинетом министров, предлагается отменить требование о пятилетнем сроке пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Также жителям четырех указанных стран не нужно будет доказывать свое материальное положение.
Даже самый сумасшедший узбек не поедет сюда работать при средней зарплате 250$!Они сюда пёрлись,когда зарплата была 20-25 тысяч рублей,а доллар стоил 23-24 ₽