08.03.2020 | 10:39

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства и института гражданства в стране. Теперь постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, указано в тексте документа, размещенного на сайте Кремля в субботу, 7 марта.

Согласно предложенным новым условиям, вид на жительство позволит иностранцам в перспективе рассчитывать на получение российского гражданства в общем и упрощенном порядке. Все претенденты обязуются знать русский язык, быть зарегистрированными в государственной информационной системе, проживать на территории России и соблюдать законодательство страны. Также среди основных требований отсутствие опасных заболеваний.

При этом теперь исключается возможность разрешения на временное проживание с возможностью впоследствии получить российский паспорт.

«Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил», - указано в тексте перечня.

В феврале правительство России предложило упростить получение российского гражданства для жителей четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В законопроекте, разрабатываемом кабинетом министров, предлагается отменить требование о пятилетнем сроке пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Также жителям четырех указанных стран не нужно будет доказывать свое материальное положение.