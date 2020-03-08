Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 мар 2020|16:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
  78.81  |  $  69.68

В стране и мире | Путин поручил провести миграционную реформу

08.03.2020|10:39
Печать

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформе миграционного законодательства и института гражданства в стране. Теперь постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, указано в тексте документа, размещенного на сайте Кремля в субботу, 7 марта.

Согласно предложенным новым условиям, вид на жительство позволит иностранцам в перспективе рассчитывать на получение российского гражданства в общем и упрощенном порядке. Все претенденты обязуются знать русский язык, быть зарегистрированными в государственной информационной системе, проживать на территории России и соблюдать законодательство страны. Также среди основных требований отсутствие опасных заболеваний.

При этом теперь исключается возможность разрешения на временное проживание с возможностью впоследствии получить российский паспорт.

«Это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил», - указано в тексте перечня.

В феврале правительство России предложило упростить получение российского гражданства для жителей четырех стран: Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В законопроекте, разрабатываемом кабинетом министров, предлагается отменить требование о пятилетнем сроке пребывания для того, чтобы получить гражданство России. Также жителям четырех указанных стран не нужно будет доказывать свое материальное положение.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.03.2020 11:14|

Даже самый сумасшедший узбек не поедет сюда работать при средней зарплате 250$!Они сюда пёрлись,когда зарплата была 20-25 тысяч рублей,а доллар стоил 23-24 ₽

Гость|08.03.2020 11:43|

Но он всё равно надеется, а вдруг хлынут рекой, все вакансии дворников и грузчиков займут.А потом полностью переберутся в хлебосольную, самодостаточную РФ, детей настругают, и будет шик, блеск ,красота с демографией. А пока это мечты, и при том несбыточные, как и всё остальное .

Гость|08.03.2020 11:51|

Все флаги в гости к нам, но что-то не горят желанием,знать обиделись.

Гость|08.03.2020 11:55|

Зачистить надо согласен.

Гость|08.03.2020 12:16|

Рыба ищет где глубже - а человек ищет где рыба..... )

и это вполне естественное - и совершенно здравое устремление......пусть едут в рэфэ все кто только пожелает потратить свои лучшие годы на рабский

и во многих смыслах бесполезный труд на благо

очередного кремлевского клана кабинетных крохоборов и членов их семей......и да здравствует бесплатный труд !

Гость|08.03.2020 12:17|

Гость писал(a):

да здравствует бесплатный труд !
---------------------------

Хорошо что меня там нет )

Гость|08.03.2020 12:27|

И это плохо, знать вы не тот, за кого себя выдаете. Накинули на себя халатик Обломова, давите диван и строчите цитатки свои и не очень.

Гость|08.03.2020 12:34|

Гость писал(a):

И это плохо, знать вы не тот, за кого себя выдаете. Накинули на себя халатик Обломова, давите диван и строчите цитатки свои и не очень
---------------------------

Кому плохо - тот пьет баярышник..... ) за неимением так сказать средств на что то более пригодное для пития......

Гость|08.03.2020 12:38|

Опять же что плохого в россиянах азиатского или африканского происхождения..... ) если они всей своей африканской душой готовы не только возлюбить свою новую родину - но и до конца быть беззаветно преданны ее светлым идеалам......

Гость|08.03.2020 12:58|

Замануха в действии! Рабов не хватает?! Местным больше платить надо?! Какой молодец! О россиянах думает! Ни дня без очередной задумки! Как из рога изобилия сыпет и сыпет инициативы на благо народа своего!

Гость|08.03.2020 13:02|

Гость писал(a):

Какой молодец! О россиянах думает! Ни дня без очередной задумки!
------------------------------

И да вознаградят его небеса...... ) самыми благими намерениями - за труды его нелегкие......

Гость|08.03.2020 13:29|

Гость писал(a):

И да вознаградят его небеса...... ) самыми благими намерениями - за труды его нелегкие......
картографы нло утвердили маршруты дорожных карт в ад

Гость|08.03.2020 13:46|

Как изменились времена. Во времена Сталина гастарбайтерами были американцы и немцы, сегодня - таджики и узбеки.

Гость|08.03.2020 14:15|

Гость писал(a):

Они сюда пёрлись,когда зарплата была 20-25 тысяч рублей,а доллар стоил 23-24 ₽
Доллар по 24 рубля был в 2007-м году. Но не было тогда для узбеков зарплат по 20-25 тысяч. Тогда средняя по России была 13-14.

Гость|08.03.2020 14:18|

Кстати сказать совдеповские идеологи утверждая что советский человек постмортум будет вечно жить в плодах дел своих как бы немного слукавили не только относительно самого источника происхождения такой концепции - но и сам смысл...... ) на самом же деле они будут вечно мостить своими плодами ту самую дорогу......точнее сказать её совдеповское ответвление.

Это примерно как если от какой нибудь федеральной трассы начать прокладывать свой путь в какое нибудь свое никуда типа какого нибудь абсолютное атманоподобное мейныпильгыно......

этакий аналог чукотского рая - где ангелы взяв в руки чугунные совдеповские батареи отопления играют на них как на оркестровых полубаянах......

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте