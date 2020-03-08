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В стране и мире | Потепление в России связали с риском распространения болезней

08.03.2020|12:13
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Аномально теплые зимы и дальнейшее повышение средних температур в России может привести к риску распространения болезней, самой опасной из которых является сибирская язва. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Для нашей страны основная проблема в этом плане - сибирская язва в скотомогильниках, расположенных в достаточно большом количестве мест, где животных хоронили в мерзлом грунте, - считает Семенов. - Сейчас он оттаивает, и все это с талыми водами появляется на поверхности, все это разносится. То есть, существует опасность вспышки таких заболеваний».

Другая проблема, связанная с потеплением, - размножение насекомых. «Область распространения насекомых - разносчиков инфекционных заболеваний - увеличивается по мере потепления климата, они начинают покрывать все большую территорию», - уверен ученый. При этом Семенов сомневается в риске распространения вирусов и коронавируса в частности из-за потепления. «Мне кажется, что это с потеплением напрямую никак не связано», - сказал он.

Ранее россиянам пообещали «малиновое» лето - температура будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что лето в связи с этим будет «очень классным».

Источник — lenta.ru
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Гость|08.03.2020 12:25|

penzainform.ru писал(a):

«Для нашей страны основная проблема в этом плане - сибирская язва в скотомогильниках, расположенных в достаточно большом количестве
-----------------------------------

- Простите.....вы не подскажете где здесь скотомогильник ?

- Скотомогильник.....да в принципе везде......

Гость|08.03.2020 13:44|

Почему то в развитых странах такой проблемы нет. Аяяй, а кто же это сделал?

Гость|08.03.2020 13:45|

Скоро с таким руководством страны и бубонная чума вернется

Гость|08.03.2020 14:52|

Гость писал(a):

Скоро с таким руководством страны и бубонная чума вернется
одобрямсы опуская бюллетень думают что их это не коснется, а оно вона как. Пенсию отняли, работы нет. Но лишь бы не было войны.

Имя: Гость
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