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В стране и мире | Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

08.03.2020|13:12
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Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. С 8 марта вступил в силу новый формат ОСАГО, пишет РИА Новости.

Информацию о договоре КАСКО водители смогут внести на обратную сторону полиса ОСАГО, уточнили в Банке России. Автовладельцам также не придется заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Полис нового формата включает в себя несколько требований: риски утраты или повреждения машины и предусматривать франшизу, которая не превышала бы 20 процентов от суммы страховки. Кроме того, сроки окончания договоров обязательного и добровольного страхования должны быть одинаковыми. В то же время от добровольной страховки можно отказаться без завершения договора обязательной страховки. «Двойной полис» будет доступен также в электронном виде.

В начале января в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что страховщики начнут оформлять полисы ОСАГО по-новому: на бланках серий «ННН» и «РРР». Бланки серии «ННН» с оборотной стороной предусматривают заключение договоров добровольного страхования при имеющемся нормативном акте Банка России, определяющем стандартные требования к указанным договорам. Для полисов с оборотной стороной, которая не предусматривает заключение договоров добровольного страхования, будут применяться бланки полисов ОСАГО серии «РРР».

5 декабря 2019-го в РСА также заявили, что стоимость полиса ОСАГО может вырасти почти на треть в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля.

До этого, в сентябре, в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.03.2020 14:06|

я 3 года без осаго и ничё

Гость|08.03.2020 15:16|

Гость писал(a):

я 3 года без осаго и ничё
я 5. Пьяным не езжу, вожу с 93 года, и срать я хотел на всех. Врежутся, все равно получу. Езжу принципиально на старых авто, ибо регион страны третьего мира.

Гость|08.03.2020 15:23|

Гость писал(a):

я 5
аналогично

Имя: Гость
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