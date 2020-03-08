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В стране и мире | Подсчитаны потери из-за отмены главного форума России

08.03.2020|14:41
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Подсчитаны возможные потери от отмены главного профильного мероприятия России - Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который должен был пройти в начале июня, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные организаторов и потенциальных участников.

Союз выставочных застройщиков оценил свои потери от отмены форума в 10 миллиардов рублей. Правда, в эту сумму входит недополученная выручка от других крупных мероприятий, также отмененных из-за риска распространения коронавируса: Российского инвестиционного форума в Сочи и Ялтинского международного экономического форума.

Отели и рестораны не смогли оценить свои возможные потери в количественном выражении, но отметили, что предприятия обеих индустрий недосчитаются примерно 10-20 процентов годовой выручки.

При этом до недавнего времени вспышка коронавируса играла на руку отельерам и рестораторам Санкт-Петербурга, поскольку многие россияне поменяли планы и решили поехать в город вместо заграничных путешествий.

Об отмене ПМЭФ в начале марта сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Причиной стали опасения из-за дальнейшего распространения коронавируса.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.03.2020 16:28|

а сколько сэкономили

Имя: Гость
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