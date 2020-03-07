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В стране и мире | В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

07.03.2020|11:09
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В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Изменения касаются перехода на электронный документооборот для получения разрешений. Об этом рассказал глава «Росгвардии» Виктор Золотов, пишет «Российская газета».

Данные, поступающие от всех участников оборота оружия, объединят в единую систему, пояснил Золотов. По его словам, в электронной форме будут взаимодействовать оружейные заводы, юрлица-продавцы и владельцы.

Как уточнил глава «Росгвардии», вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений можно будет получить одну пластиковую карточку. Цифровую платформу планируют внедрить в течение двух лет.

О планах пересмотреть регулирование оборота оружия в России стало известно 5 марта. Как рассказывал топ-менеджер одной из российской оружейной компании, стоит снизить количество проверок продавцов оружия. Также он упоминал о необходимости введения одной лицензии на покупку всех видов оружия, а не отдельной на каждый, как сейчас.

Источник — lenta.ru
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