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В стране и мире | В МВД вступились за затравленную «Красу полиции»

07.03.2020|13:32
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В управлении МВД по Курской области заступились за «Красу полиции» Ирину Ходыревскую, затравленную за внешность. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что жюри городского конкурса определяло победительницу в первую очередь по профессиональным навыкам: физическая подготовка, умение стрелять и оказывать первую помощь, знание приемов задержания.

«Все это — часть профессии полицейского. Для того чтобы участницам было интересно соревноваться, организаторы придумали различные творческие задания», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейский-кавалерист ППС МВД России по Курской области Ирина Ходыревская одержала победу в городском конкурсе «Краса полиции». Она и еще девять участниц приняли участие в дефиле, кулинарном конкурсе, а также в состязаниях по стрельбе и боевой подготовке.

Однако пользователи социальных сетей раскритиковали внешние данные победительницы. Один из юзеров предположил, что отец девушки — генерал, поэтому она одержала победу. По мнению другого, Ходыревская участвовала в конкурсе одна, поэтому выиграла его. Но нашлись те, кто поспорил с критиками. «Конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе», — подчеркнул Александр Светлов.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.03.2020 14:36|

Хахлушка потная

Гость|07.03.2020 14:57|

penzainform.ru писал(a):

жюри городского конкурса определяло победительницу в первую очередь по профессиональным навыкам: физическая подготовка, умение стрелять и оказывать первую помощь, знание приемов задержания.
Тогда причём здесь краса? Назовите - "Полицейка года".

Гость|07.03.2020 15:06|

Мне вот интересно..... ) когда путен уйдет - куда всю эту жандармерию девать которую он за 20 лет наплодил.....

Гость|07.03.2020 15:08|

Куда он уйдет? Мы все уйдем , он будет живее всех живых.

Гость|07.03.2020 15:13|

Гость писал(a):

он будет живее всех живых.
Тутанхамон тоже наверное так думал..... ) но учебник истории почему то утверждает обратное......

Имя: Гость
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