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В стране и мире | Российская продавщица по ошибке получила миллионы рублей и исчезла

07.03.2020|12:41
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Продавщица в магазине детской одежды в Москве исчезла, после того как на ее карточку по ошибке перевели два миллиона рублей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном Главном управлении МВД.

Женщина устроилась в магазин в октябре прошлого года на должность заведующей секцией с окладом 23 тысячи рублей. При начислении авансовой части заработной платы была допущена ошибка, и работнице начислили лишние деньги. После этого женщина перестала отвечать на звонки и почту.

Руководство магазина обратилось в полицию. В МВД выясняют обстоятельства и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре жительница американского Далласа из-за ошибки банка на день получила дополнительные 37 миллионов долларов. Женщина-«миллионерша» рассказала, что даже успела подумать, как распорядиться такими деньгами. Через некоторое время она сообщила мужу о дополнительных миллионах. Мужчина позвонил в банк, где ему сказали, что произошла ошибка, извинились и отменили перевод.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.03.2020 12:58|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина позвонил в банк, где ему сказали, что произошла ошибка, извинились и отменили перевод.
Надо было бы оставить поощрительный приз, а они только извинились.

Гость|07.03.2020 15:09|

Правильно сделала, правда сумма небольшая. Не все же им народ обирать.

Гость|07.03.2020 15:22|

Однажды султан попросил Насретдина составить полный список дураков своей страны..... ) и очень разгневался когда увидел в этом списке свое имя на самом главном месте.....после чего между ними произошел диалог:

- Да как ты посмел.....да я тебя.....

- Но позвольте любезный правитель - не вы ли сами дали незнакомому купцу 10 тысяч тенге чтобы он привез вам драгоценные камни из соседней страны ?

- Ну да.....я дал ему эти деньги.....сам.....

- Ну и кто же вы султан после этого ?

- А если купец все же привезет камни - что тогда ?

- Ну.....тогда я зачеркну в списке ваше имя - а его впишу вместо вашего.....

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