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В стране и мире | Первый россиянин с коронавирусом выздоровел

07.03.2020|10:13
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Вернувшийся из Италии Давид Беров, которого назвали «первым россиянином с коронавирусом в Москве», выздоровел. Он скоро будет выписан. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — сказала Ракова. По ее словам, Берова выпишут «в ближайшее время».

1 марта стало известно, что Беров вернулся из Италии в Москву с подозрением на коронавирус. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Затем анализы Берова направили в новосибирский центр «Вектор», где должны были вынести окончательное решение. Беров заявил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий наличие заболевания.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали еще шесть случаев заражения коронавирусом. Пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса завезены в Россию из Италии — зараженные посещали страну в последние две недели.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.03.2020 14:14|

первый выздоровел... а второй?

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