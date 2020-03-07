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В стране и мире | Объявлена самая популярная писательница десятилетия

07.03.2020|10:41
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Объявлена самая популярная писательница десятилетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала LiveLib.

Рейтинг возглавила британка Джоан Роулинг, написавшая серию книг о волшебнике Гарри Поттере. Отмечается, что ее произведения прочитали более 419 тысяч пользователей сайта. Число читателей за последний год превысило 52 тысячи.

Вторую строчку заняла Агата Кристи, написавшая ряд детективов об Эркюле Пуаро. Среди наиболее популярных книг писательницы — «Десять негритят», «Убийство Роджера Экройда» и «Убийство на Рождество».

Замкнула тройку Светлана Мартынчик. Ее книги выходят под псевдонимом Макс Фрай.

В декабре 2019 года Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писательниц мира. Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов (5,7 миллиарда рублей). На второй строчке оказался Джеймс Паттерсон, получивший 70 миллионов. Третье место заняла бывшая первая леди США Мишель Обама, впервые оказавшаяся в рейтинге.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.03.2020 11:48|

Агата Кристи должна быть первой, а не Роулинг...

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