07.03.2020 | 12:07

Умеренное потребление — до одного яйца в день — не принесет никакого вреда здоровью, в частности сердечно-сосудистой системе. Безопасное для здоровья количество продукта назвали специалисты из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, пишет CNN Health.

Как рассказал заведующий кафедры питания Фрэнк Ху, человек может съесть на завтрак и два яйца, но не более одного или двух раз в неделю. В яичном желтке содержится много холестерина, избыток данного вещества в крови связан с высоким риском атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу ученые пришли по итогам исследования, участие в котором в течении 34 лет приняли 215 тысяч женщин и мужчин, не имевших серьезных хронических заболеваний. Людям, страдающим диабетом 2-го типа, рекомендовали употреблять яйца реже из-за повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В августе 2019 года ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пришли к выводу, что употребление в пищу семян льна может привести к отравлению цианидом. Известно, что льняные семечки богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и микроэлементами. Производители пищевых продуктов часто добавляют лен в сухие завтраки, каши и йогурты. Однако семена льна также содержат органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид), который вырабатывает газообразный цианид.