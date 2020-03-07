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В стране и мире | Названо безопасное для здоровья количество яиц в день

07.03.2020|12:07
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Умеренное потребление — до одного яйца в день — не принесет никакого вреда здоровью, в частности сердечно-сосудистой системе. Безопасное для здоровья количество продукта назвали специалисты из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, пишет CNN Health.

Как рассказал заведующий кафедры питания Фрэнк Ху, человек может съесть на завтрак и два яйца, но не более одного или двух раз в неделю. В яичном желтке содержится много холестерина, избыток данного вещества в крови связан с высоким риском атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу ученые пришли по итогам исследования, участие в котором в течении 34 лет приняли 215 тысяч женщин и мужчин, не имевших серьезных хронических заболеваний. Людям, страдающим диабетом 2-го типа, рекомендовали употреблять яйца реже из-за повышенного риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В августе 2019 года ученые из Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) пришли к выводу, что употребление в пищу семян льна может привести к отравлению цианидом. Известно, что льняные семечки богаты клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и микроэлементами. Производители пищевых продуктов часто добавляют лен в сухие завтраки, каши и йогурты. Однако семена льна также содержат органическое соединение амигдалин (цианогенный гликозид), который вырабатывает газообразный цианид.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.03.2020 13:51|

А сколько яиц Фаберже безопасно для кащеев типа Вексельберга?)))))

Гость|07.03.2020 14:04|

Уже доказали что холестерин в яйцах не вредный, а наоборот полезный

Гость|07.03.2020 15:28|

Гость писал(a):

Уже доказали что холестерин в яйцах не вредный, а наоборот полезный
полезен для тех кому по карману и вреден кому не по зубам...

Имя: Гость
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