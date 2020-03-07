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В стране и мире | Из больниц Франции украли более 10 тысяч медицинских масок

07.03.2020|11:47
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Более 10 тысяч медицинских масок были украдены в больницах Франции с начала распространения коронавируса. Об этом сообщает RTBF.

В основном в медучреждениях не досчитываются хирургических масок, а также масок типа FFP2, которые зарекомендовали себя высоким уровнем фильтрации.

Кроме того, из французских больниц украли и 1,4 тысячи флаконов спиртового антисептика.

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что все запасы медицинских масок в стране будут реквизированы. Он добавил, что их раздадут медицинским работникам или местным жителям, которые заразились коронавирусом. В настоящее время приобрести маски в аптеках Франции можно только при наличии рецепта, который выписал врач.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3398 человек, а более 55,5 тысячи вылечились. В России на 6 марта зафиксированы 13 случаев заражения. Среди них трое иностранцев на территории страны: двое граждан Китая и один итальянский студент. Вирус обнаружили у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и перевезенных в Казань. На лечении также находятся шесть заболевших в Москве и один — в Нижнем Новгороде.

Источник — lenta.ru
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