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В стране и мире | В Москве отказались считать инвалидом девочку с одним глазом

06.03.2020|15:19
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В Москве девочке, родившейся с одним глазом и имеющей сопутствующие заболевания, отказали в инвалидности. Об этом сообщает НТВ.

«Ей поводили уточкой перед лицом. Она посмотрела за уточкой: предметное зрение есть», — пояснила мать девочки Виктория Трофимова с беседе с телеканалом. По ее словам, ребенку нужно менять протез глаза минимум два раза в год. Имея статус инвалида, девочка получала протезы по квоте, однако теперь за лечение ребенка придется платить матери ребенка. Она воспитывает дочь одна.

«Я не могу работать, потому что у нее постоянно гноится глаз. Я не могу устроиться на работу - она постоянно болеет. Я понимаю, что все детки болеют, но когда гноится глаз, я нахожусь с ребенком 24 часа», — объяснила Трофимова. Она добавила, что, помимо врожденных проблем со зрением, у ее дочери имеются сопутствующие заболевания, среди которых в том числе задержка в развитии. Ребенок почти не говорит. Девочка нуждается в ортопедической обуви из-за боли в ногах. Несмотря на это, считать инвалидом ее отказались.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.

Ранее в Ростове-на-Дону 9-летнему мальчику, который лишился одного глаза и вынужден носить протез, отказали в инвалидности и пособии. Мальчику удалили глаз в полтора года. У него диагностировали рак сетчатки, после операции наступила ремиссия. Инвалидность сняли как раз на основании того, что болезнь отступила. Юрист обратил внимание на то, что группа инвалидности назначается людям, которые лишились руки или ноги, а не глаза. По его мнению, отказ в получении инвалидности может быть мотивирован отсутствием квот.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.03.2020 16:35|

В наше время два глаза роскошь.

Гость|06.03.2020 16:40|

В стране слепых иметь глаза- это роскошь

Гость|06.03.2020 16:43|

а Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире. В своем Telegram-канале

Гость|06.03.2020 16:46|

Гость писал(a):

В стране слепых иметь глаза- это роскошь
Слепые ведут слепых

Гость|06.03.2020 17:06|

Гниды

Гость|06.03.2020 17:18|

Гость писал(a):

В стране слепых иметь глаза- это роскошь
Согласен, но даже если и имеющим глаза но не имеющим мога глаза не помогут.

Гость|06.03.2020 17:25|

А на вершине власти гребля слепых в крапиве..... ) доброго вам здоровьечка......

Гость|06.03.2020 17:26|

Гость писал(a):

а Доктор Мясников рассказал о пользе коронавируса
----------------------------

Они вам еще не то расскажут...... ) за ваши деньги......

Гость|06.03.2020 17:28|

Ну да - вы главное уши как ослы развесте.И все будет хорошо.

Гость|06.03.2020 21:37|

москва давно уже не та Москва, которую любили и писали с Большой буквы

Гость|06.03.2020 21:46|

Гость писал(a):

москва давно уже не та Москва, которую любили и писали с Большой буквы
Дамы и господа, сегодня исполняется 445 лет как крымские татары сожгли Москву,

Гость|06.03.2020 23:59|

Гость писал(a):

Дамы и господа, сегодня исполняется 445 лет как крымские татары сожгли Москву,
А ее кто тока не сжигал, и татары, и сами же в 812-м, скоро армяне подожгут)) Да и хрен с ней. Будет стольный город Ленинград!

Имя: Гость
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