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В стране и мире | Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом

06.03.2020|14:10
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Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В администрации президента объяснили решение тем, что это вынудило бы парламентариев и чиновников отказаться от своего имущества или уйти со своих постов. «Такое ограничение может принять массовый характер, так как сейчас зарубежная недвижимость имеется у многих политиков и чиновников», — сообщил источник из государственных органов. Согласно опубликованным декларациям за 2018 год, недвижимостью за рубежом владеют 26 депутатов Госдумы и членов их семей. Данных за 2019 год пока что нет.

Впервые закрепить на законодательном уровне запрет на иностранные гражданство и счета для чиновников президент Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. «Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», — подчеркнул он.

Предполагалось, что ограничение коснется президента, парламентариев, членов правительства и глав иных федеральных органов. По мнению экспертов, оно было связано с попыткой «переориентировать чиновников на внутренние процессы». Однако возможно, что к этому вопросу парламентарии могут вернуться и позже, поскольку ограничения будут продолжаться.

По последним данным, планов внести в Конституцию поправки, запрещающие чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас, чьи слова передало РИА Новости. Клишас уточнил, что на уровень Конституции подняты только те ограничения, которые в законе действуют в настоящее время. Также был расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.03.2020 14:17|

Они боролись самис собой.

Гость|06.03.2020 14:21|

Они под себя все законы сделали. А теперь еще заставят нас и Конституцию под них подогнать.

Гость|06.03.2020 14:23|

И гражданство пусть будет тех стран где недвижимость… А гражданам Росси каждый год индексация пенсий,зарплат в. 1—2 рубля…

Гость|06.03.2020 14:27|

Гость писал(a):

гражданам Росси каждый год индексация пенсий
Если проиндексировать нищенскую пенсию - она так и останется нищенской

Гость|06.03.2020 15:36|

Закон -что дышло: куда повернёшь-туда и вышло.Нет справедливости в этом мире.

Гость|06.03.2020 15:50|

Гость писал(a):

Они под себя все законы сделали. А теперь еще заставят нас и Конституцию под них подогнать.
Надо возвращать советскую конституцию.

Гость|06.03.2020 16:13|

"Дочь губернатора Подмосковья Воробьёва купила виллу в Италии за сотни миллионов

Дочь губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва вместе с супругом купила виллу в Италии за сотни миллионов рублей. По предварительной информации, 24-летняя девушка стала хозяйкой коттеджа, который стоит 450 млн рублей.

- 24-летняя Екатерина купила дом вместе с 25-летним мужем Марком Типикиным, который родился в семье бизнесмена и сам является бизнесменом. Есть информация, что супруг девушки тесно дружит с богатейшим родным братом губернатора Подмосковья, - рассказал источник, знакомый с ситуацией в Подмосковье.

Отметим, что в пресс-службе губернатора региона отказались комментировать эту информацию. По данным ведомства, дочь главы Подмосковья совершеннолетняя замужняя девушка, которая не состоит на госслужбе, а значит у пресс-службы нет никакого права получать информацию о её недвижимости в России или за её пределами."

Гость|06.03.2020 16:18|

Как дети малые. Смиритесь или уезжайте, раз изменить не можете. Если президент говорит, что у него не самая большая зарплата в стране пенсионерке с доходом в 10800 р, то наверно дальше и читать остальное нет смысла! Они там как рабы на галерах пашут, всё законно. Что констатировать-то?

Гость|06.03.2020 16:22|

А я почти поверил - а оно вот как.

Гость|06.03.2020 16:24|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Они под себя все законы сделали. А теперь еще заставят нас и Конституцию под них подогнать.
Надо возвращать советскую конституцию.
Не надо возвращать советскую конституцию.

Конституция 1993 года меня устраивает.

Гость|06.03.2020 16:26|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Они под себя все законы сделали. А теперь еще заставят нас и Конституцию под них подогнать.
Надо возвращать советскую конституцию.
Мнение школьника

Гость|06.03.2020 16:37|

Гость писал(a):

Мнение школьника
Башку свою бестолковую на отсечение даёшь?Я отучился очень давно ,ещё при СССР ,и та Конституция-1977 года меня больше устраивает.

Гость|06.03.2020 16:40|

Гость писал(a):

Башку свою бестолковую на отсечение даёшь?Я отучился очень давно ,ещё при СССР ,и та Конституция-1977 года меня больше устраивает.
Так все школьники говорят

Гость|06.03.2020 16:41|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Мнение школьника
Башку свою бестолковую на отсечение даёшь?Я отучился очень давно ,ещё при СССР ,и та Конституция-1977 года меня больше устраивает.
А я закончил школу (11 классов) в 2009 году.

Конституция 1993 года меня устраивает.

Гость|06.03.2020 17:07|

это бы вся власть лишилась собственности. ведь их собственность практически вся там, а здесь поле где выращивают зелень.

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