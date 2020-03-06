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В стране и мире | Путин назвал цель обновления Конституции

06.03.2020|14:15
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Президент России Владимир Путин назвал цель обновления Конституции. По его словам, важно, чтобы обновленный Основной закон объединял людей. Об этом он заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что авторами закона о поправках в Основной закон должны быть россияне. В этой связи он попросил парламентариев «поддержать разъяснительную, просветительскую работу» по линии своих партий.

Путин подчеркнул, что обновленная Конституция должна гарантировать невозможность попыток раскачки страны и «отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться».

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Документ может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Датой голосования выбрано 22 апреля. Этот день объявят выходным.

Новый вариант Конституции после принятия поправок официально опубликуют в собрании законодательства России спустя полторы недели. Замдиректора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина уточнила, что до выхода нового издания с обновленным вариантом документа можно будет ознакомиться в электронном виде на портале правовой информации.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.03.2020 14:24|

Куда мы не хотим возвращаться, а кто мы, а почему не хотим.Одни вопросы, тайны покрытые мраком ..

Гость|06.03.2020 14:29|

..........................................................................................................................................................................................

Слова кончились.

Гость|06.03.2020 14:32|

Гаврила с детства был сакральным

Любил Гаврила а посакрасть.

Гость|06.03.2020 14:41|

Цель одна-ОН!

Если вы уж хотите показать, что вы хотите, уберите Скабееых, Соловьевых, Малаховых и прочее и каждый день ,хотя бы 1 час обсуждайте почему ВЫ,а не мы, народ, хотите ту или иную статью изменить!

А так пакетом,нет,буду против,хотя понимаю,что подсчитают все равно,как надо,и недаром у нас айтишники талантлиаые! "Порядочная" панфилова будет жаловаться ЕМУ,а не в суд о многочисленных нарушениях,но с поста своено не уйдет.

Гость|06.03.2020 14:44|

penzainform.ru писал(a):

и «отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться».
Т.е. к тем временам, когда у руля был не он. Весьма откровенно и недвусмысленно.

Гость|06.03.2020 14:45|

а почему эти поправки не видел никто

Гость|06.03.2020 14:46|

penzainform.ru писал(a):

невозможность попыток раскачки страны
Т.е. не дать народу скинуть присосавшуюся к кормушке власть.

Гость|06.03.2020 14:48|

А из других СМИ узнаем:

СМИ узнали о не внесенном в поправки к Конституции запрете для чиновников

В проект поправок в Конституцию намеренно не внесли запрет на владение иностранной недвижимостью для депутатов и чиновников

Гость|06.03.2020 14:50|

Ну запретят, а лазейки всё-равно найдутся. Поправки, комментарии и т.д

Гость|06.03.2020 14:53|

Опять, нас надо понять, ну как перед пенсионным возрастом, копия, те же замусоленые цитаты, с бумажки Пескова наверное. Вот здесь освежили текст, мы хотим позволить раскачивать страну, мы не хотим возвращаться и вот здесь уже видно, куда гнёт господин хороший, нет слов..

Гость|06.03.2020 14:56|

Ошейник раба где можно купить, не подскажете?

Гость|06.03.2020 15:00|

Ошейник раба?

У дочери Воробьева (губернатор),которая по СМИ прикупила виллу в Италии за 5 миллионов евро, ну или у самого папаши, да у нас много таких!

А нам эту Конституцию подсовывают.

Гость|06.03.2020 15:01|

Разве от Путина можно ожидать что-то хорошее?

Гость|06.03.2020 15:06|

Кроха сын к отцу пришёл, и спросила кроха, что такое хорошо, и что такое плохо? Сынок, 22 апреля увидишь.

Гость|06.03.2020 15:10|

Без меня меня женили, который раз, со счёту сбились, многожёнство однако ..конституция как смотрит на это?

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