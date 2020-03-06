06.03.2020 | 14:15

Президент России Владимир Путин назвал цель обновления Конституции. По его словам, важно, чтобы обновленный Основной закон объединял людей. Об этом он заявил на встрече с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что авторами закона о поправках в Основной закон должны быть россияне. В этой связи он попросил парламентариев «поддержать разъяснительную, просветительскую работу» по линии своих партий.

Путин подчеркнул, что обновленная Конституция должна гарантировать невозможность попыток раскачки страны и «отката назад в том направлении, в котором мы не хотим возвращаться».

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Документ может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Датой голосования выбрано 22 апреля. Этот день объявят выходным.

Новый вариант Конституции после принятия поправок официально опубликуют в собрании законодательства России спустя полторы недели. Замдиректора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина уточнила, что до выхода нового издания с обновленным вариантом документа можно будет ознакомиться в электронном виде на портале правовой информации.