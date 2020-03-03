Сетевое издание|18+|Вторник|3 мар 2020|12:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  74.15  |  $  66.70

В стране и мире | В России нашли способ определить подозрительное поведение на ЕГЭ

03.03.2020|11:12
Печать

В нескольких российских регионах на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году будет использоваться технология машинного зрения. Об этом рассказали RT в пресс-службе Рособрнадзора.

Новая технология подразумевает применение нейросети, для того чтобы определить подозрительное поведение школьников на экзамене.

«Система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их», - рассказали в ведомстве. Затем запись подозрения на нарушения поступает на верификацию онлайн-наблюдателю. Он, в свою очередь, будет определять, имелось ли нарушение.

В случае подозрения на нарушения запись попадает на модерацию с последующей проверкой на месте. Анализ будет проводиться в рамках реализации работ по организации видеонаблюдения.

В декабре прошлого года более половины учащихся 11-х и 9-х классов (52 процента) заявили, что не готовы к сдаче ЕГЭ и основного государственного экзамена (ОГЭ). При этом 33 процента признались, что рассчитывают максимум на четверку за экзамен, а к двойке готовы 11 процентов. Лишь один процент опрошенных школьников рассчитывал сдать на максимальный балл.

В ноябре 2019-го сообщалось, что в России разрабатывают технологию, которая в будущем позволить сдавать ЕГЭ онлайн. В Рособрнадзоре отметили преимущество такого формата, поскольку в этом случае сдавать письменную часть потребуется только при необходимости. Вместе с тем в ведомстве указали, что эта технология может появиться не раньше 2022 года.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|03.03.2020 12:00|

Идиотизм

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте