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В стране и мире | В Госдуме оценили идею налога на собак

03.03.2020|11:14
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Депутат Госдумы Владимир Бурматов оценил идею якутских властей о введении налога или сбора с владельцев собак. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам депутата, налог стоит брать с предложивших его чиновников. Он также заявил, что в России такой пошлины никогда не будет, так как в противном случае люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу.

«Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения», - объяснил он.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что власти региона намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак. Это предлагается сделать для того, чтобы компенсировать траты на борьбу с бродячими животными.

В администрации Якутска подсчитали, что регулирование численности бродячих животных требует 190 миллионов рублей в год. При этом отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки обходятся в 14,5 тысячи рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.03.2020 11:44|

Еще Чехов писал о будущем собачьего налога.

Гость|03.03.2020 11:56|

14,5 тыс.руб.на собаку все четко просчитали,а сколько надо налогоплательщику на жизнь: все с ошибками как 2х2= -1.

Страна сплошных парадоксов и загадок.

Вот и Ретро-авто получается,должно быть безопасно,а до 30 лет, как-бы и необязательно-клоуны.

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