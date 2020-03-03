03.03.2020 | 11:14

Депутат Госдумы Владимир Бурматов оценил идею якутских властей о введении налога или сбора с владельцев собак. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам депутата, налог стоит брать с предложивших его чиновников. Он также заявил, что в России такой пошлины никогда не будет, так как в противном случае люди начнут выбрасывать своих домашних животных на улицу.

«Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения», - объяснил он.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что власти региона намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак. Это предлагается сделать для того, чтобы компенсировать траты на борьбу с бродячими животными.

В администрации Якутска подсчитали, что регулирование численности бродячих животных требует 190 миллионов рублей в год. При этом отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки обходятся в 14,5 тысячи рублей.