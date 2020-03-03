03.03.2020 | 16:50

Лекарства в России могут подорожать на 5-15 процентов, сообщает газета «Ведомости». Поводом для увеличения цен может стать ужесточение закона о продаже препаратов.

Депутаты предлагают ввести для аптек так называемый «порог доминирования» на рынке. В частности, в муниципалитетах и городах федерального значения (Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) доля одной аптечной сети не сможет превышать 20 процентов оборота рынка. Также предлагается ограничить бонусы за продвижение товара.

Представители бизнеса считают, что аптечный рынок и так жестко контролируется. Гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин указал, что 40 процентов продаж в аптеках приходится на препараты из списка жизненно необходимых. «Следующий логичный шаг - выдавать лекарства и продукты по талонам, как в СССР, - чтобы не было дефицита», - иронизирует он.

В конце февраля в «Единой России» предложили контролировать цены на лекарства во время эпидемий. Поводом для разработки документа послужило выступление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая пожаловалась на небывалый рост цен на некоторые лекарства на фоне вспышки коронавируса.