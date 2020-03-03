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В стране и мире | Российские аптеки предупредили о подорожании лекарств

03.03.2020|16:50
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Лекарства в России могут подорожать на 5-15 процентов, сообщает газета «Ведомости». Поводом для увеличения цен может стать ужесточение закона о продаже препаратов.

Депутаты предлагают ввести для аптек так называемый «порог доминирования» на рынке. В частности, в муниципалитетах и городах федерального значения (Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе) доля одной аптечной сети не сможет превышать 20 процентов оборота рынка. Также предлагается ограничить бонусы за продвижение товара.

Представители бизнеса считают, что аптечный рынок и так жестко контролируется. Гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин указал, что 40 процентов продаж в аптеках приходится на препараты из списка жизненно необходимых. «Следующий логичный шаг - выдавать лекарства и продукты по талонам, как в СССР, - чтобы не было дефицита», - иронизирует он.

В конце февраля в «Единой России» предложили контролировать цены на лекарства во время эпидемий. Поводом для разработки документа послужило выступление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая пожаловалась на небывалый рост цен на некоторые лекарства на фоне вспышки коронавируса.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.03.2020 17:11|

По сценарию попозже должен появится добрый волшебник и объявить что не допустит повышения цен на лекарства. Скоро референдум.

Гость|03.03.2020 17:27|

Шеф появится в последний, Борис Борисыч?, да, он самый, часовщик, хранитель времени и ещё кой чего.

Гость|03.03.2020 17:42|

И дешевых и эффективных лекарств всё меньше ,а больше дорогих ,у которых противоказаний на книгу. Фарм. бизнес на втором месте по прибыльности ,на первом наркотики,на третьем оружие.

Гость|03.03.2020 17:45|

Погань-едросня, когда же вы подавитесь и передохнете все

Гость|03.03.2020 17:46|

Не, появится Оле-Луколе,и не из Лукойла, а добрый старенький сказочник,с ночным колпаком на голове.Он будет рассказывать вам сказки на ночь,чтоб вам снились розовые сны,что всё у вас хорошо,а будет ещё хорошее.

Имя: Гость
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