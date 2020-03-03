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В стране и мире | Путин решил судьбу бога в Конституции

03.03.2020|15:34
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Одна из поправок, внесенных президентом России Владимиром Путиным к его законопроекту об изменении Конституции, предусматривает упоминание бога в Основном законе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Таким образом, глава государства положительно решил судьбу поправки о боге, которую ему предложила рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию.

О готовности соответствующей поправки стало известно 28 февраля. Ее текст не публиковался, но, по словам сопредседателей рабочей группы, бога можно упомянуть в историческом контексте, например, следующим образом: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога».

Инициативу о включении в Конституцию упоминания о боге выдвинул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Идея нашла как сторонников, так и противников - негативно ее оценил, в частности, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. В Кремле об этой инициативе высказались в нейтральном ключе, сообщив, что рабочая группа рассмотрит ее.

Законопроект о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в первом чтении и сейчас дорабатывается с учетом предложений, поступающих в рабочую группу. Документ может быть рассмотрен во втором чтении 10 марта. Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Датой голосования выбрано 22 апреля.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.03.2020 15:50|

Теперь у нас в Конституции будет:

1. Россия - наследница СССР, самого безбожного государства.

2. Вера в бога унаследована нами от предыдущих поколений.

Это, государи мои, уже не Конституция.

Это уже медицинская карта больного шизофренией.

Гость|03.03.2020 15:52|

Гаврила был плохим танцором,

Гавриле Эрдоган мешал.

Гость|03.03.2020 15:58|

Надо еще туда написать, что руки надо мыть с мылом и тщательно

Гость|03.03.2020 15:59|

Заголовок писал идиот.

Гость|03.03.2020 16:02|

Гость писал(a):

Теперь у нас в Конституции будет:

1. Россия - наследница СССР, самого безбожного государства.

2. Вера в бога унаследована нами от предыдущих поколений.

Это, государи мои, уже не Конституция.

Это уже медицинская карта больного шизофренией.

занес в копилку + 199500

Гость|03.03.2020 16:04|

Гость писал(a):

Надо еще туда написать, что руки надо мыть с мылом и тщательно
Да-да, и обязательно указать о борьбе с кароновирусом.

Гость|03.03.2020 16:04|

Христиане крестят детей в младенчестве, когда они не могут возразить или сделать осознанный выбор, фактически обманом берут в плен их душу.

Их вера настолько слаба, что они навязывают своего бога младенцам, дабы с малых лет воспитать у них психологию раба.

Гость|03.03.2020 16:05|

Религия отучает от критического мышления, развивает доверчивость, а доверчивых обмануть и ограбить проще.

Гость|03.03.2020 16:11|

В 18 веке (!) Томас Пейн — англо-американский писатель, философ, публицист, прозванный «крёстным отцом США», написавший в 1794 году важнейший для человечества философский труд «Век разума», проникнутый идеями и верой "в торжество разума",

о Христианстве написал так: "Христианская религия — это пародия на поклонение Солнцу. Они заменили Солнце человеком по имени Христос и поклоняются ему, как раньше поклонялись Солнцу

Гость|03.03.2020 16:14|

penzainform.ru писал(a):

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога».
ПожаЛста поподробней начиная от Князя Святослава

Гость|03.03.2020 16:16|

Гость писал(a):

оссия - наследница
тро Трою помнят многие. и там замешана некая елена, с наследством (Троей). была это конкретная Д"евочка или символ партии (к примеру) ЭЛен. то есть эллинизму нет (если без сокращения). высокогОрний ГоМэр отметил в своих свидетельских показаниях, что золотые волОсы были чЮДно хороши. но вот приплыли неполноценно-расовые (по аресТотелю) с Востока, замутили споры о принадлежности пяток АХиЛеса... такая была, простигоспадя, дискоТека авария!... а только праВИЗАнтия досталась оппортунистам-оппозиции... с тех пор среди наследников дружбы нет. каждый норовит приватизировать горлышко, пусть и кадычком я-блок"овским

Гость|03.03.2020 16:16|

Вот как!!! Путин решил судьбу бога! То есть - Путин главнее бога? Это что же теперь? Перерисовывать все иконы? Переписывать все молитвы? А как руки батюшкам целовать? Ну ладно до этого - бога никто в глаза не видел. Кто каким себе напридумывает. А Путина то в лицо все знают. Значит.... У батюшек на руках должны быть вытатуированы образа Путина?

Гость|03.03.2020 16:17|

Вот ему метрополитен Гундяев задаст, как богину судьбу решать! Ата-та, ата-та, будет знать!

Гость|03.03.2020 16:23|

penzainform.ru писал(a):

на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ. Датой голосования выбрано 22 апреля
Только одно упоминание что что то подпишет президент уже вызывает отторжение. За 20 лет столько по подписано, что верить очередному подписанию нет оснований.

Гость|03.03.2020 16:28|

Кручу верчу - запутать хочу.

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