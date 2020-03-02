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В стране и мире | Водитель автобуса вытолкал 94-летнего ветерана и порвал его удостоверение

02.03.2020|13:11
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В Уссурийске водитель рейсового автобуса оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ бесплатно везти 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны и порчу его документов, сообщается на сайте прокуратуры Приморья.

Суд установил, что в декабре 2018 года водитель общественного транспорта отказал пенсионеру в бесплатном проезде. Когда ветеран показал свое удостоверение, мужчина за рулем порвал его и вытолкал пожилого пассажира на улицу.

Водитель автобуса признан виновным по части 1 статьи 325 УК («Повреждение официального документа, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности»). Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Подмосковье таксист довез клиентов до нужного адреса, высадил и уехал в неизвестном направлении с их спящим ребенком. Полиция начала поиски.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.03.2020 13:33|

Жаль что штраф, таких тварей как убийц судить надо, ничего святого.

Гость|02.03.2020 13:47|

Вот реальная картина отношения к ветеранам. Спасибо деду за победу.

Гость|02.03.2020 13:53|

Чем больше читаешь таких новостей, тем больше понимаешь какая РФ дикая страна...

Гость|02.03.2020 14:41|

Гость писал(a):

. Спасибо деду за победу.
Можем повторить.

Имя: Гость
Комментарий:

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