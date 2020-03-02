02.03.2020 | 14:29

Солдат, ставший свидетелем бойни в военной части в Забайкальском крае в октябре прошлого года, раскрыл подробности массового убийства, в результате которого рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом пишет издание «Толк».

Выживший сослуживец Александр Эрлих рассказал, что во время стрельбы он находился в двух метрах от Шамсутдинова. «Мне гильзы в левое плечо отлетали. Я побежал в сторону КПП, сообщил дежурному», - уточнил свидетель.

По словам Эрлиха, когда Шамсутдинов начал стрелять, он подумал, что это учения, но когда увидел кровь и то, как падают сослуживцы, понял, что происходит что-то страшное.

Солдат также утверждает, что никто не издевался над Шамсутдиновым, и у рядового не было претензий к призывам. «Я лично у него за три недели до случившегося спрашивал, есть ли претензии к своему призыву или к нашему. Он сказал, что все хорошо, никаких проблем. Почему он начал стрелять? Возможно, дома что-то произошло. Может быть, из-за того, что он четыре часа поспал за трое суток. Начальник ПНР [подразделения немедленного реагирования] не отпускал на сон, если солдат плохо знал свои обязанности. Он тоже погиб», - сказал Эрлих.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев - шестерых солдат (в том числе двоих своих ровесников) и двоих офицеров. Инцидент произошел в воинской части ракетных войск №54160, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взяли подписку о неразглашении.

Согласно коротким официальным комментариям, причиной убийства стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

Шамсутдинов, в свою очередь, заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал ему спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.