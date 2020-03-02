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В стране и мире | В российском регионе собрались ввести налог на собак

02.03.2020|10:35
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Депутаты Якутии и власти региона намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать траты на борьбу с бродячими животными. Об этом на еженедельной планерке заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Видеозапись заседания размещена на сайте городской администрации.

Она отметила, что отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки обходятся в 14,5 тысячи рублей, а это больше, чем пособие на детей. «Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей», - указала она.

По словам Авксентьевой, федеральный закон обязывает государство и муниципалитеты отвечать, в том числе финансово, за работу с бездомными собаками. Однако никакой ответственности для владельцев, которые отпускают животных гулять самостоятельно, не прописано.

Мэр Якутска сослалась на опыт многих стран, где налоги на животных позволяют содержать государственные приюты, а сами владельцы проходят обучение и платят страховку за ответственность перед третьими лицами.

В администрации Якутска подсчитали, что регулирование численности бродячих животных требует 190 миллионов рублей в год, при этом в городском и республиканском бюджетах на эти цели предусмотрено только 7,4 миллиона.

Ранее депутат Саратовской облдумы Владимир Есипов предложил продавать бродячих собак из российских городов «в добрые руки» в Китай и Корею. Он пояснил, что в региональных бюджетах нет средств на создание условий в приютах для собак, а на улице животные регулярно нападают на людей.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.03.2020 11:01|

Ну да..... ) сначала на собак налог, потом на кошек - вместе с мышами......а там глядишь и до ворон с голубями доберется недремлющее око налогообложения......

Почему бы не перенять южнокорейский опыт по данному вопросу - и не пооткрывать харчевни для малоимущих.....

Ответ прост - животные этой страны по статусу подобны депутатам имеющим неприкосновенность.....чего не скажешь про обычных людей

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