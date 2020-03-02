02.03.2020 | 10:35

Депутаты Якутии и власти региона намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать траты на борьбу с бродячими животными. Об этом на еженедельной планерке заявила мэр Якутска Сардана Авксентьева. Видеозапись заседания размещена на сайте городской администрации.

Она отметила, что отлов, карантин, стерилизация, вакцинация и чипирование одной собаки обходятся в 14,5 тысячи рублей, а это больше, чем пособие на детей. «Люди не понимают, почему на собак тратят больше денег, чем на питание детей», - указала она.

По словам Авксентьевой, федеральный закон обязывает государство и муниципалитеты отвечать, в том числе финансово, за работу с бездомными собаками. Однако никакой ответственности для владельцев, которые отпускают животных гулять самостоятельно, не прописано.

Мэр Якутска сослалась на опыт многих стран, где налоги на животных позволяют содержать государственные приюты, а сами владельцы проходят обучение и платят страховку за ответственность перед третьими лицами.

В администрации Якутска подсчитали, что регулирование численности бродячих животных требует 190 миллионов рублей в год, при этом в городском и республиканском бюджетах на эти цели предусмотрено только 7,4 миллиона.

Ранее депутат Саратовской облдумы Владимир Есипов предложил продавать бродячих собак из российских городов «в добрые руки» в Китай и Корею. Он пояснил, что в региональных бюджетах нет средств на создание условий в приютах для собак, а на улице животные регулярно нападают на людей.