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В стране и мире | В России охранникам на транспорте разрешили применять электрошокеры

02.03.2020|11:01
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В России вступил в силу закон, позволяющий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Согласно новым правилам, электрошокеры можно использовать для отражения нападения на объекты транспортной инфраструктуры, задержания нарушителей, а также в случае, если последние окажут сопротивление.

Законом оговаривается, что о каждом случае применения электрошокера нужно доложить руководству. Также закон запрещает охранникам на транспорте применять данные спецсредства против беременных, детей и инвалидов, если они не нападают сами или не оказывают вооруженного сопротивления.

27 февраля сообщалось, что полицейские при помощи электрошокера решили разбудить уснувшего в такси 24-летнего жителя Иркутска, и он умер после применения к нему спецсредства. Силовики уволены после служебной проверки, в отношении них возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Источник — lenta.ru
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