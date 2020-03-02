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В стране и мире | В России назвали сроки появления вакцины от коронавируса

02.03.2020|16:11
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Вакцина от новой коронавирусной инфекции появится в России в третьем квартале 2020 года. Об этом РИА Новости сообщили в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России.

Там добавили, что в четвертом квартале текущего года планируется начать доклинические исследования препарата на мышах. Это займет несколько месяцев.

Специалист института также рассказал, что вакцина, скорее всего, будет защищать людей разного возраста.

Ранее 2 марта стало известно об увеличении числа погибших от коронавируса во всем мире. По последним данным, всего от инфекции умерли 3044 человека. Больше всего жертв зафиксировано в Китае - свыше 2,9 тысячи. Еще более 50 человек погибли в Иране и более 30 - в Италии.

Источник — lenta.ru
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