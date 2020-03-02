02.03.2020 | 12:55

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и предложили перестать наказывать за проституцию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» в понедельник, 2 марта.

Директор движения «Серебряная роза» Ирина Маслова считает, что существование статьи за оказание интимных услуг способствует коррупции, потому что в большинстве случаев подобные дела до суда из-за взяток не доходят. Кроме того, статья сводит к минимуму шансы секс-работниц найти легальную работу, подчеркнула она.

«Были случаи, когда секс-работницам по этой же причине не одобряли кредиты», - рассказала она, пояснив, что они находятся в базе данных МВД.

По ее словам, иногда их детей не берут в высшие учебные заведения или на службу.

Согласно статье 6.11 КоАП РФ за занятие проституцией грозит штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Проект нового КоАП был опубликован 30 января. В частности, он предполагает увеличение штрафов за превышение скорости, систематические нарушения ПДД.