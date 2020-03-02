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В стране и мире | Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

02.03.2020|10:43
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Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в России действует трехэтапная процедура диагностирования коронавируса. Первоначально диагноз поставили в инфекционной больнице №1 Москвы, после чего его подтвердили в Роспотребнадзоре. Теперь анализы направлены в новосибирский центр «Вектор», где вынесут окончательное решение.

Ранее появилась информация, что в одном помещении с заболевшим Беровым в столичной инфекционной больнице №1 лежали еще шесть человек. Когда анализы подтвердили у мужчины коронавирус, его перевели в отдельный бокс. При этом, по словам одного из соседей Берова по палате Аслана Субханкулова, у всех них взяли повторные анализы и подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об ошибке медиков.

Накануне, 29 февраля, сообщалось, что коронавирус нашли у четырех россиян: троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess и еще одного человека, который «привез» вирус из Ирана в Азербайджан.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.03.2020 11:08|

Сказали же, что бы до 22 апреля никаких короновирусов. А то как баранью явку обеспечить

Имя: Гость
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