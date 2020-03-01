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В стране и мире | В американском штате объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

01.03.2020|10:43
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Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли объявил в регионе чрезвычайное положение после первого в стране случая смерти из-за коронавирусной инфекции. Информация опубликована на сайте политика.

«Нашим приоритетом сейчас является замедление распространения этого вируса», - заявил Инсли. Он напомнил о важности соблюдения правил гигиены: мытье рук, дезинфекции поверхностей, к которым часто прикасаются, и домашнем режиме во время болезни.

Ранее в штате Вашингтон был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончалась женщина в возрасте 50 лет. Из страны она не выезжала.

В США на данный момент зафиксировано 70 случаев заболевания. Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заразились более 86,9 тысяч человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.

Источник — lenta.ru
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