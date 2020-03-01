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В стране и мире | Россиянам дадут возможность бесплатно пользоваться сайтами при нулевом балансе

01.03.2020|12:51
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С 1 марта доступ к сайтам федеральных и региональных органов власти, а также к порталу госуслуг станет бесплатным для россиян. Россияне получат возможность пользоваться этими ресурсами даже при нулевом балансе, а их посещение не будет засчитываться в общий объем трафика.

Компенсации для операторов связи за бесплатный доступ к данным сайтам не предусмотрены. Представители компаний согласились с таким решением, поскольку речь идет о небольших объемах трафика.

В январе президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил предоставить россиянам бесплатный доступ к отдельным сайтам. О каких именно ресурсах шла речь, глава государства не уточнил.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций не исключают, что в список свободно доступных могут быть включены текстовые ресурсы, которые бы «не грузили оператора тяжелой картинкой», к примеру, информационные агентства или интернет-газеты.

Позже представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к государству с просьбой компенсировать сотовым операторам и провайдерам потери от обеспечения россиян бесплатным доступом к отдельным сайтам.

Источник — lenta.ru
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