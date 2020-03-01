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В стране и мире | Раскрыт мотив включившего гей-порно на Масленице россиянина

01.03.2020|11:47
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Россиянин, включивший гей-порно на экране здания районной администрации Михайловского района Приморья во время празднования Масленицы, таким образом хотел отомстить за увольнение. Его мотив в воскресенье, 1 марта, раскрыло PRIMPRESS.

По данным издания, ранее мужчина работал в местном доме культуры, однако потом был уволен. При этом он посчитал такое решение начальства незаконным и решил отомстить.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что злоумышленником оказался 18-летний студент сельхозакадемии Уссурийска, который до 2019 года неофициально подрабатывал в администрации Михайловского района. Ему удалось дистанционно подключиться к компьютеру в администрации и вывести порноролик на большой экран.

Как отмечается, в настоящее время россиянин задержан и уже дал признательные показания.

29 февраля сообщалось, что жителям села Михайловка показали порноролик во время празднования Масленицы. В региональном МВД по данному факту возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов и заявили, что нарушителю может грозить до шести лет лишения свободы.

Источник — lenta.ru
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