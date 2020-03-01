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В стране и мире | Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

01.03.2020|15:46
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.

«Ситуация в целом под контролем», - подчеркнул российский лидер в ходе совещания с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний в правительственном терминале аэропорта Внуково.

По его словам, в настоящее время власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. «Надеюсь, что они будут эффективными», - добавил глава государства.

Ранее в ходе того же совещания Путин заявил, что накопленных Россией резервов достаточно для того, чтобы поддерживать стабильную ситуацию в экономике страны и гарантировать исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении положения в мировой экономике на фоне распространения коронавируса.

По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 86,9 тысяч человек, большинство из них находятся в Китае. Около 2,9 тысячи заболевших умерли, 42,1 тысячи - вылечились.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.03.2020 16:07|

нам никакой вирус теперь не страшен если за двадцать лет не вымерли как динозавры при правлении царя царей.

разве может быть что то еще страшнее?

Гость|01.03.2020 16:18|

путин вирус победит

Гость|01.03.2020 16:25|

Я тоже так думаю.

Гость|01.03.2020 16:26|

До 22 апреля точно короновируса не будет.

Гость|01.03.2020 16:26|

А не боится что чихнут на него, так случайно , тот же Песков или Мишустин после планерки? В этом мире никто ни от чего ни застрахован, будь ты семи пядей во лбу....с кучей профессоров и докторов.

Гость|01.03.2020 16:28|

Зато путем селекции и естественного отбора выведет новый вид человека: вор- патриот

Гость|01.03.2020 16:30|

Только Путин победит короновирус.

Гость|01.03.2020 16:38|

победим вирус когда поправки в конституцию примем без них никак это главное лекарство

Гость|01.03.2020 16:39|

Гость писал(a):

До 22 апреля точно короновируса не будет.
Будет просто "испанка", кстати Свердлов, Яков который, от неё ласты склеил в 19году.

Гость|01.03.2020 16:42|

Ближе к поправкам и победит . Весь мир будет ему благодарен.

Гость|01.03.2020 16:45|

Путин спасет мир.

Гость|01.03.2020 17:15|

Гость писал(a):

Путин спасет мир.
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Странно..... ) а раньше говорили что мир спасет известка намазаная на деревья снизу - от короедов и дятлов.....

Гость|01.03.2020 17:20|

Мир спасет рыбий жыр.Старое доброе и проверенное средство от всех болезней-в том числе от облысения и мании величия.

Имя: Гость
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