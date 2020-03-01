01.03.2020 | 11:49

Производитель сухого льда «Реал-Инвест» высказался о токсичности вещества после гибели россиян на банной вечеринке по случаю дня рождения блогерши Катерины Диденко. Об этом руководитель направления корпоративных коммуникаций компании Олег Уланов рассказал в комментарии изданию «Подъем».

Он заверил, что сухой лед - безопасный продукт, а друзья и муж Диденко погибли из-за нарушений правил работы с концентрированным углекислым газом (CO2). «Вот эти 20 с лишним килограммов были выброшены в воду, и за счет разницы температур возникло мгновенное испарение. Огромный объем углекислого газа поднялся из бассейна и вытеснил воздух к потолку», - объяснил Уланов. По его словам, гости блогерши погибли не из-за отравления, а в результате удушья, потеряв сознание.

По мнению представителя компании, друзья россиянки могли использовать для вечеринки один килограмм сухого льда, чтобы добиться такого же эффекта с «туманом», однако концентрация газа была бы некритичной. «Такими объемами вообще не шутят. (...) Они переборщили с дозой и помещением. Это как нож: если дураку и преступнику дать в руки, конечно, он будет опасен; а если им резать лук на кухне, то все нормально», - резюмировал Уланов.

Ранее врачи установили причину смерти гостей вечеринки: они сразу потеряли сознание из-за химических испарений и утонули. До этого в качестве возможной причины называлась нехватка кислорода.

28 февраля в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде, компания из 18 человек высыпала 30 килограммов сухого льда в бассейн. По одним данным, гостям захотелось охладить воду, по другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой. Гости прыгнули в воду, над которой после растворения в воде сухого льда образовался диоксид углерода. В результате погибли три человека, в том числе муж блогерши Валентин. Двое гостей получили химические ожоги, включая беременную сестру блогерши Анну.