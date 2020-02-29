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В стране и мире | В российском городе появился «коммунальный дозор» из бабушек

29.02.2020|12:18
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В российском городе Челябинске появилась группа бабушек, осуществляющая «коммунальный дозор». Пожилые женщины занимаются скандинавской ходьбой и заодно патрулируют дворы, сообщает газета «Известия».

Десять пенсионерок, входящих в «дозор», решили взять порядок во дворах под свой контроль. По словам одной из активисток Ирины Потаповой, первоначально они стали заниматься этим от скуки, «чтобы не просто так ходить». Вскоре эти оздоровительные прогулки наполнились особым смыслом — бабушки начали следить за чистотой и порядком во дворах.

Ежедневно женщины обходят 25 домов и фиксируют такие нарушения, как появление новых граффити на стенах, скопление мусора или спиленных деревьев. Об этом пенсионерки незамедлительно сообщают в управляющие компании.

Ранее пенсионерка из российского города Камень-на-Оби (Алтайский край) дала отпор вору, который пробрался в ее дом. Злоумышленник разбил окно и залез внутрь через образовавшийся проем. 77-летняя женщина подошла к дому в момент, когда грабитель вылезал из окна ногами вперед, держа похищенное. Не растерявшись, она начала кричать и бить обвиняемого тряпкой, поднятой с земли. Злоумышленник попытался убежать, однако находящие поблизости люди быстро поймали его.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.02.2020 12:47|

Ранее старики ходили с клюкой (боль в теле), сейчас с 2-я (из-за тяжести от пенсий)занимаются спортом (скандинавской ходьбой)!!!

Гость|29.02.2020 12:48|

Шизофрения...

Гость|29.02.2020 12:50|

Нет, это просто в дурдоме каникулы.

Гость|29.02.2020 12:52|

дать им форму и оружие и не каких ментов не надо

Гость|29.02.2020 13:17|

Когда с простых граждан перестанут драть плату за вывоз ТБО за помещения, в которых они не прописаны и не проживают? Когда внесут изменения в Постановление Правительства РФ №345? Беспредел рег. операторов по обращению с ТКО уже зашкаливает!

Имя: Гость
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