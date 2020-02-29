29.02.2020 | 10:17

Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — сказала она. Руководитель ведомства уточнила, что в случае, когда поездку нельзя отменить, ее следует максимально сократить. Также не следует пренебрегать основными способами защиты от вирусов — чаще мыть руки, ополаскивать лицо и носовые ходы.

Кроме того, Попова рассказала, как правильно носить медицинские маски. По ее словам, этот предмет является эффективным средством защиты от коронавируса, однако ее надо менять на новую каждые два-три часа.

Также она отметила, что специалисты Роспотребнадзора проверяют всех пассажиров, прибывших всеми международными рейсами. Для граждан, проходящих карантин из-за угрозы коронавируса, в России подготовлено более 360 обсерваторов, из которых пока задействованы 130.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.