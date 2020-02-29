Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|11:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

В стране и мире | Раскрыты подробности гибели россиян на банной вечеринке

29.02.2020|10:50
Печать

Погибшие посетители банного комплекса в Москве умерли от нехватки кислорода. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она напомнила, что сухой лед не является льдом в привычном смысле. Это замороженная углекислота, которая при нагревании превращается из твердого состояния в газообразное, минуя жидкую стадию.

По словам врача, углекислый газ не опасен в малой концентрации и при хорошей вентиляции. Однако в бассейне это соединение опустилось к поверхности воды, люди его вдохнули и потеряли сознание, поскольку углекислота быстро обедняет мозг кислородом. «Это не первый подобный случай. Такие смерти от сухого льда бывают каждый год», — отметила она, добавив, что чаще всего от углекислоты гибнут продавцы мороженого.

Причины, по которым сухой лед оказался в бассейне, разнятся. По утверждению источника РИА Новости, отдыхавшим вода в бассейне показалась слишком теплой, и таким способом персонал бани охлаждал воду. По другой версии, сухой лед должен был имитировать туман над водой.

Вечером 28 февраля российская блогерша Катерина Диденко отмечала день рождения в компании около 20 человек в одном из банных комплексов на юге Москвы. В какой-то момент в бассейн высыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько человек.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.02.2020 11:27|

Премию Дарвина - в студию!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте