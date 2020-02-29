Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|16:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

В стране и мире | Четыре человека пострадали при стрельбе в российском ресторане

29.02.2020|15:33
Печать

Четыре человека госпитализированы после стрельбы в ресторане «Мечта», расположенном в городе Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом в субботу, 29 февраля, в пресс-службе регионального управления МВД сообщили ТАСС.

Инцидент произошел 28 февраля около 23:30 (21:30 мск). Между двумя компаниями вспыхнул словесный конфликт, после которого началась стрельба из травматического пистолета. При этом, кто именно стрелял, пока не установлено. По факту произошедшего начата проверка.

25 февраля сообщалось, что в подмосковном Подольске сотрудники полиции проводят проверку после драки у ресторана, при которой присутствовали бойцы Росгвардии. Драка произошла у ресторана «Остров сокровищ» между посетителем и охранником заведения.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте