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В стране и мире | Автобус с детской футбольной командой опрокинулся в российском регионе

29.02.2020|11:43
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В Ульяновской области следовавший по трассе автобус опрокинулся в кювет, в нем находились 26 детей и 3 тренера футбольной команды «Нефтяник». Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона.

По его данным, в результате ДТП, произошедшего 29 февраля, пострадали десять человек: шестеро детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте, трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением.

Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Life Shot. На кадрах виден лежащий на боку автобус.

Следователи начали проверку по факту ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Также будет проверено соблюдение правил перевозки детей. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией всей необходимой помощи пострадавшим.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.02.2020 13:19|

И за сколько водитель купил права категории D?

Имя: Гость
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