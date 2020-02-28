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В стране и мире | Российский вирусолог назвал главное отличие коронавируса от ОРВИ

28.02.2020|13:17
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Отличить симптомы коронавируса от симптомов ОРВИ сложно, их главное отличие — в температуре тела. При ОРВИ она будет высокой. Об этом заявил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, передает ТАСС.

По его словам, высокая температура является одним из основных симптомов ОРВИ, но не коронавируса. В остальном эти вирусы имеют схожую симптоматику, отметил Лукашев. «От гриппа клинически отличить сложно. Единственное - высокая температура, скажем 39 градусов, не характерна для нового коронавируса», — сказал он.

Также при коронавирусе кашель преимущественно сухой. Мокрый кашель, как правило, является симптомом бронхита, добавил вирусолог.

При подозрении на коронавирус Лукашев посоветовал сразу звонить в скорую и никуда не ходить, чтобы избежать риска передачи инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре раскрыли процедуру сдачи анализа на коронавирус. Его можно сделать только в центрах гигиены и эпидемиологии и только по направлению врача. Необходимые для диагностики тест-системы имеются только в центрах Роспотребнадзора. В частные клиники они не поставляются.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.

Источник — lenta.ru
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