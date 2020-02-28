28.02.2020 | 13:25

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Южной Кореи въезжать в страну. Ограничения начнут действовать с 1 марта, сообщается на сайте правительства в пятницу, 28 февраля.

Въезд иностранных граждан будет ограничен во всех аэропортах, кроме Шереметьево.

«МИДу России уведомить Республику Корея, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения, о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер», — говорится в тексте документа.

С 20 февраля в России ограничили въезд для граждан Китая. Кроме того, в связи с распространением нового коронавируса Россия приостановила прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

По последним данным, в общей сложности в мире инфицированы новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 33,2 тысячи — излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.