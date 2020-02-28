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В стране и мире | Главные богачи России за сутки потеряли 5,5 миллиарда долларов

28.02.2020|16:57
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Совокупное состояние пяти богатейших россиян на фоне распространения коронавируса за пределами Китая резко снизилось. За сутки главные богачи России потеряли 5,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.

По данным на 16:00 по московскому времени, состояние Владимира Потанина, одного из основных владельцев «Норникеля», сократилось на 1,1 миллиарда долларов (3,88 процента), до 26,3 миллиарда долларов.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 1,7 миллиарда долларов (7,01 процента), теперь его активы оцениваются в 23,1 миллиарда. Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон стал беднее на 1,1 миллиарда (минус 4,68 процента), у него 22,6 миллиарда долларов.

Состояние Владимира Лисина, которому принадлежат Новолипецкий металлургический комбинат и холдинг Universal Cargo Logistics Holding, сократилось на 791 миллион долларов (минус 3,56 процента), до 21,4 миллиарда. А совладелец «Северстали» Алексей Мордашов за день потерял 867 миллионов (минус 4,16 процента), сейчас стоимость его активов оценивается в 20 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что из-за падения рынков двое россиян перестали считаться долларовыми миллиардерами. Из списка выбыли основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.02.2020 17:30|

Опять, друзья, нам компенсировать убытки этих ублюдков. Времени на парковку нет.

Гость|28.02.2020 17:33|

Треба устроить сбор смс пожертвований, для "голодающих" Володькиных друзей?

Гость|28.02.2020 17:37|

Гость писал(a):

Треба устроить сбор смс пожертвований, для "голодающих" Володькиных друзей?
Бедные они, несчастные. Подайте им корочку хлеба!

Гость|28.02.2020 17:37|

Пусть они всё потеряют!!!

Гость|28.02.2020 17:49|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Треба устроить сбор смс пожертвований, для "голодающих" Володькиных друзей?
Бедные они, несчастные. Подайте им корочку хлеба!
Пример подай!

Гость|28.02.2020 17:54|

Блин! Теперь долго не засну, буду думать как им помочь

Гость|28.02.2020 17:59|

Все было построено до них!

Кто-нибудь из этих, что, как Форд, у станка или конвейера стоял?

Было ваше(т.е. нас с вами), стало наше т.е.ИХ

Гость|28.02.2020 18:18|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
Треба устроить сбор смс пожертвований, для "голодающих" Володькиных друзей?
Гость писал(a):
Гость писал(a):
Бедные они, несчастные. Подайте им корочку хлеба!
Пример подай!
Куды хлеб слать? Адрес какой?

Имя: Гость
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