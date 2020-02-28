28.02.2020 | 16:57

Совокупное состояние пяти богатейших россиян на фоне распространения коронавируса за пределами Китая резко снизилось. За сутки главные богачи России потеряли 5,5 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real Time.

По данным на 16:00 по московскому времени, состояние Владимира Потанина, одного из основных владельцев «Норникеля», сократилось на 1,1 миллиарда долларов (3,88 процента), до 26,3 миллиарда долларов.

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 1,7 миллиарда долларов (7,01 процента), теперь его активы оцениваются в 23,1 миллиарда. Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон стал беднее на 1,1 миллиарда (минус 4,68 процента), у него 22,6 миллиарда долларов.

Состояние Владимира Лисина, которому принадлежат Новолипецкий металлургический комбинат и холдинг Universal Cargo Logistics Holding, сократилось на 791 миллион долларов (минус 3,56 процента), до 21,4 миллиарда. А совладелец «Северстали» Алексей Мордашов за день потерял 867 миллионов (минус 4,16 процента), сейчас стоимость его активов оценивается в 20 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что из-за падения рынков двое россиян перестали считаться долларовыми миллиардерами. Из списка выбыли основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.