28.02.2020 | 13:14

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария). Об этом артист сообщил корреспонденту «Ленты.ру».

Дочь российской теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родилась 30 января. Это третий ребенок пары — в конце 2017 года у них родились близнецы Николас и Люси.

«Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», — рассказал артист.

По словам Иглесиаса, пара не планировала третьего ребенка: «После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив».

44-летний Иглесиас и 38-летняя Курникова стали встречаться в 2001 году, познакомившись на съемках клипа на одну из песен артиста.