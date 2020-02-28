Сетевое издание|18+|Пятница|28 фев 2020|13:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  73.99  |  $  67.30

В стране и мире | Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

28.02.2020|13:14
Печать

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария). Об этом артист сообщил корреспонденту «Ленты.ру».

Дочь российской теннисистки Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родилась 30 января. Это третий ребенок пары — в конце 2017 года у них родились близнецы Николас и Люси.

«Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам», — рассказал артист.

По словам Иглесиаса, пара не планировала третьего ребенка: «После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не планировали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив».

44-летний Иглесиас и 38-летняя Курникова стали встречаться в 2001 году, познакомившись на съемках клипа на одну из песен артиста.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте