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В стране и мире | Большинство россиян захотели выходной в день голосования по Конституции

28.02.2020|13:28
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Почти 70 процентов россиян положительно отнеслись к идее сделать день голосования по поправкам к Конституции выходным. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает принадлежащее издание Григорию Березкину РБК.

Так, большинство опрошенных — 70 процентов — захотели объявить среду, 22 апреля, выходным днем; 13 процентов респондентов отнеслись к этой идее отрицательно.

Принять участие в голосовании в нерабочий день согласились 64 процента опрошенных, среди которых 31 процент выразили крайнюю степень уверенности. Еще 25 процентов опрошенных заявили, что не желают участвовать в голосовании по поправкам.

Кроме того, россиянам задали вопрос, знают ли они о вынесении пакета поправок к Конституции на голосование. 41 процент респондентов признались, что впервые услышали об этом, еще 26 процентов — «что-то слышали». Только 32 процента твердо ответили, что знают.

Опрос проводился с 26 по 27 февраля среди 1,5 тысячи респондентов.

Ранее президент Владимир Путин утвердил в качестве даты проведения голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Так, россияне проголосуют между православной Пасхой (19 апреля) и началом священного для мусульман месяца Рамадан (23 апреля).

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.02.2020 13:36|

Отлично! Заодно отпразднуем День Рождение, величайшего пролетарского революционера и мыслителя, продолжателя дела Карла Маркса и Фридриха Энгельса, организатора Коммунистической партии Советского Союза, основателя Советского социалистического государства, учителя и вождя трудящихся всего мира - Владимира Ильича Ленина!

Гость|28.02.2020 13:38|

Не спроста эта дата выбрана!

Гость|28.02.2020 13:48|

Бараны, бэ-бэ. Нас уничтожают, когда вы это поймете.

Имя: Гость
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