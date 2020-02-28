28.02.2020 | 13:28

Почти 70 процентов россиян положительно отнеслись к идее сделать день голосования по поправкам к Конституции выходным. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), передает принадлежащее издание Григорию Березкину РБК.

Так, большинство опрошенных — 70 процентов — захотели объявить среду, 22 апреля, выходным днем; 13 процентов респондентов отнеслись к этой идее отрицательно.

Принять участие в голосовании в нерабочий день согласились 64 процента опрошенных, среди которых 31 процент выразили крайнюю степень уверенности. Еще 25 процентов опрошенных заявили, что не желают участвовать в голосовании по поправкам.

Кроме того, россиянам задали вопрос, знают ли они о вынесении пакета поправок к Конституции на голосование. 41 процент респондентов признались, что впервые услышали об этом, еще 26 процентов — «что-то слышали». Только 32 процента твердо ответили, что знают.

Опрос проводился с 26 по 27 февраля среди 1,5 тысячи респондентов.

Ранее президент Владимир Путин утвердил в качестве даты проведения голосования по поправкам к Конституции 22 апреля. Так, россияне проголосуют между православной Пасхой (19 апреля) и началом священного для мусульман месяца Рамадан (23 апреля).

Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.