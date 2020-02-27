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В стране и мире | Возможность распространения коронавируса в России возросла

27.02.2020|11:39
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Возможность распространения коронавируса COVID-19 в России возрастает, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России, подчеркнула, что пока вирус не распространился по стране. «Это позволяет не переходить к реализации следующих этапов национального плана по борьбе с ним», - добавила она.

По словам чиновницы, Россия имеет штамм коронавируса, ведется работа над вакциной, в рамках которой разработаны пять прототипов.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи - излечились. Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 30 странах мира.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.02.2020 11:50|

Люди сами как поросята. Руки не моют, сопли руками вытирают и т.д, а потом в общественный транспорт. Рот не закрывают когда чихают.

Гость|27.02.2020 13:21|

Может он уже ходит по стране - поголовной проверки никто не делал.

Гость|27.02.2020 13:26|

Китайцев вывозить не придется, всё облегчение для экономики.

Гость|27.02.2020 13:29|

Можа пронесет?

Гость|27.02.2020 13:30|

Люди как свинота, это точно. Плюются, харкаются, сопли выдувают на ходу. А рядом другие люди, всю эту заразу подцепить могут. Никакой культуры нет!

Гость|27.02.2020 13:45|

Гость писал(a):

Китайцев вывозить не придется
Уже не только от китайцев можно заразиться.

Гость|27.02.2020 13:52|

Вонючие людишки.

Гость|27.02.2020 13:54|

Гость писал(a):

Может он уже ходит по стране
Не просто ходит - гастролирует! Филипп Бедросович, его зовут.

Гость|27.02.2020 13:59|

Так пронесет нас или нет?

Гость|27.02.2020 14:06|

Гость писал(a):

Так пронесет нас или нет?
Ну... симптоматика COVID-19 разная - некоторых бывает и "проносит"... - все от особенностей ЖКТ зависит... Так шта, однозначного ответа нет.

Гость|27.02.2020 14:37|

Гость писал(a):

Уже не только от китайцев можно заразиться.
Да бросьте Вы, только желтая раса разбросанная по всему миру болеет этим вирусом и то после 60 лет. Не бойтесь и мойте руки перед едой.

Гость|27.02.2020 14:59|

Гость писал(a):

Да бросьте Вы, только желтая раса разбросанная по всему миру болеет этим вирусом и то после 60 лет.
С каких пор итальянцы стали желтой расой? :)

Гость|27.02.2020 16:01|

а что, разве молебен на русском и китайском не помог?

Имя: Гость
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