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В стране и мире | Вместо снюса российским детям начали продавать «яблоки в никотине»

27.02.2020|14:39
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В Самарской области вместо запрещенного снюса предприниматели придумали продавать его аналог - сушеные яблоки, пропитанные никотином. Об этом сообщается в группе «ПОДСЛУШАНО | НОВОКУЙБЫШЕВСК» во «ВКонтакте».

«Только снюс запретили, так новую фигню придумали. Это фрукты в никотине, которые жуют дети, будьте внимательны», - написал автор публикации.

В комментариях пользователи уточнили, что такие баночки без возрастной маркировки продают в табачных лавках за 300 рублей. Фрукты вымачивают в специальном растворе, по эффекту они напоминают сосательный табак.

Общественная организация «Народные депутаты» обратилась к городскому парламенту с просьбой запретить продавать в регионе любые никотиносодержащие товары за исключением табачных изделий и лекарств, но в ответ получили отписку. Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников сказал РИА Новости, что сейчас юристы изучают возможность разработки запретительных мер по продаже таких «фруктов».

25 февраля самарские депутаты приняли закон о запрете снюса на территории региона.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.02.2020 15:50|

Если бы парочку таких предпринимателей и их покровителей из власти расстреляли бы показательно, то и вопрос отпал бы сам собой. Это же подрыв здоровья граждан. Диверсия. . Погань же это целенаправленно делает.

Гость|27.02.2020 16:03|

Иван - твой выход.

И гармонь не забудь.

Гость|27.02.2020 16:03|

Гость писал(a):

Это же подрыв здоровья граждан
Да похрену уже в этой стране здоровье ее граждан!

Гость|27.02.2020 16:19|

Это жэ всё Америка делает! Прдунь-прдунь!

Гость|27.02.2020 16:29|

от жеж сволочи! опять где то телефоны нашли!

Имя: Гость
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