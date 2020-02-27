27.02.2020 | 14:39

В Самарской области вместо запрещенного снюса предприниматели придумали продавать его аналог - сушеные яблоки, пропитанные никотином. Об этом сообщается в группе «ПОДСЛУШАНО | НОВОКУЙБЫШЕВСК» во «ВКонтакте».

«Только снюс запретили, так новую фигню придумали. Это фрукты в никотине, которые жуют дети, будьте внимательны», - написал автор публикации.

В комментариях пользователи уточнили, что такие баночки без возрастной маркировки продают в табачных лавках за 300 рублей. Фрукты вымачивают в специальном растворе, по эффекту они напоминают сосательный табак.

Общественная организация «Народные депутаты» обратилась к городскому парламенту с просьбой запретить продавать в регионе любые никотиносодержащие товары за исключением табачных изделий и лекарств, но в ответ получили отписку. Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников сказал РИА Новости, что сейчас юристы изучают возможность разработки запретительных мер по продаже таких «фруктов».

25 февраля самарские депутаты приняли закон о запрете снюса на территории региона.